Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей

Уже седьмой год в соседней Украине идёт война, и, наверное, многие привыкли к появляющимся иногда в новостной ленте сухим сводкам (совсем не так это было в 2014-2015-м годах, когда все каналы наперебой вещали нам, россиянам, о беде, постигшей ближайших соседей).

В данной статье речь пойдёт не о войне, причины и последствия которой пусть останутся на совести тех, чьими стараниями она была развязана. Тема этой публикации - судьба матери, потерявшей своего единственного ребенка.

Горячо любимого сына - доброго, веселого, компанейского - у Зои Маратовны забрала война. Челябинец Роман Золотарев уехал воевать на Донбасс добровольцем, не сумев остаться в стороне от зверств в отношении мирного населения, не захотев закрыть глаза на страдания братского народа.

Участок фронта, на котором держало оборону подразделение «Ромео» (таким был его позывной), уже который год считается одним из самых опасных. Это Авдеевская промка.

Таких, как Роман, мужчин, считающих своим долгом защищать детей и женщин, в России было и есть немало. Тем не менее, о них, добровольцах, сейчас мало пишут. Их не все понимают, порой осуждают, не утруждая себя попытками вникнуть в суть. Некоторые называют их наемниками или даже бандитами. Подвиги добровольцев не всегда на виду, зачастую их героические поступки остаются лишь в памяти выживших товарищей.

Матерям, чьи сыны не вернулись домой, остается жизнь, наполненная разрывающей душу болью, которую невозможно унять.

«Если вам скажут, что время лечит, не верьте. Не лечит», - Зоя Маратовна и сейчас, когда с момента гибели ее сына прошло больше двух с половиной лет, не может спокойно говорить о своем Роме: материнские слезы, льющиеся без остановки, разрывают сердце.

Растила Романа Зоя Маратовна одна. У нее получилось воспитать настоящего мужчину, который отдал жизнь, защищая простых людей.

«Как сама воспитывалась, так и его воспитала – в духе патриотизма: девочек не обижать, за них заступаться. Рома был патриот Челябинска, ведь здесь он родился и жил, и патриот России. Мой сын принимал очень близко к сердцу информацию о событиях на Донбассе, остро реагировал на происходящее там. Не мог оставаться спокойным, когда по телевизору показывали детей, женщин, стариков, живущих в подвалах. Чтобы вы понимали, каким он был… Когда в начале девяностых Роме пришло время идти в армию, мне в военкомате сказали, что он сможет остаться дома как мой единственный кормилец – у меня были проблемы со здоровьем. Сын на это мне сказал: «Мама, пожалуйста, не позорь меня, я должен служить». Как мать, я, конечно, боялась его отпускать, но, с другой стороны, понимала, что отслужить ему надо», - вспоминает, утирая слезы, Зоя Маратовна.

Роман Золотарев провел армейские годы на Дальнем Востоке. Он отслужил, как и полагается, два года. И вернулся домой возмужавшим, повзрослевшим.

Собравшись на войну в ДНР, он, оберегая маму, не сказал ей правды. Придумал, что едет туда восстанавливать дома.

«Мама, я же строитель! Надо помочь людям. Так он мне сказал. И 12-го марта 2017-го года уехал. А 16-го марта его уже зачислили в часть. То есть ехал он целенаправленно – воевать. Стабильно звонил два раза в месяц, спрашивал, как я. Обещал приехать весной. Рассказывал, что все у него хорошо, что снял квартиру, что роет с мужиками траншею, что сами, по очереди, готовят себе еду. Я ничего и не заподозрила», - плачет Зоя Маратовна.

Третьего февраля 42-летний Роман Золотарев был убит – во время выполнения боевого задания его застрелил снайпер. Когда ни о чем не подозревающей матери позвонили и сказали, что ее сына больше нет, она не поверила: на стройке что может случиться?!

«До последнего думала, что это чья-то злая шутка. Пока не увидела сына, не поверила. В тот день они были втроем. Одного Роминого товарища в плечо ранили, второго в бедро, а Роме досталось в голову. Наверное, он первым был, и снайпер в него целился. Командир отдал мне его Георгиевский крест - Рому наградили им в ноябре», - рассказывает Зоя Маратовна.

Она недоумевает, почему ее единственного сына похоронили в ДНР, почему тело не привезли на родину, в Челябинск, ведь в его личном деле была вся информация – о том, что родина его Южный Урал, что там осталась его мама… Роман был самым близким человеком Зои Маратовны, ее единственным ребенком… И очень печально, что безутешная мать не может приходить на могилку к сыну, не может приносить ему цветы, говорить с ним или просто молчать рядом… Сын остался за тысячи километров от нее.

«Когда оттуда приехала, с похорон, меня увезли на скорой с инфарктом. Со мной долго врачи бились, спасая. Когда выписали домой, до меня стало доходить, что сына больше нет. Больше года постоянные истерики… Думала, зачем жить, когда никого нет… Конечно, когда я в добром здравии, я горда за сына, что он у меня такой герой, но как мать я все же не могу принять случившееся… А знаете, что самое страшное? Когда я ехала из Ростова до Макеевки, со мной рядом в автобусе сидела женщина. Она спросила: «Чего плачешь?» Я ей ответила, что мне позвонили и сказали: сын погиб. А она мне говорит на это: «На кой он сюда приехал?! Я своих мужиков в Ростов увезла». То есть она, местная жительница, своих мужиков спрятала, а мой за их дома жизнь отдал… В ее глазах я не увидела ни доброты, одну только злость. Понимаете, она смотрит на меня и еще меня же ругает!», - Зоя Маратовна снова плачет, не в силах остановиться.

Мама героически погибшего Романа Золотарева вспоминает, что в прошлом году, когда только-только начала понемногу приходить в себя, решила навестить могилку сына, где не была с момента похорон. Однако Зоя Маратовна поехать не смогла: «На меня напал какой-то страх, паника. Понимаете, я не смогла этого сделать! Физически не смогла. Я бы, наверное, уже не приехала обратно».

В этом году Зоя Маратовна настроена во что бы то ни стало поехать в ДНР. Говорит, это надо сделать обязательно, пока еще есть силы.

«На могилу сына меня очень сильно тянет. И потом, я ведь с каждым годом становлюсь старше, болячки мои прогрессируют. Пока на своих ногах да с доброй головой, надо съездить», - мама погибшего защитника Новороссии готова преодолеть все преграды, чтобы навестить лежащего в земле Донбасса сына.

В настоящее время в ДНР изготовили и уже устанавливают памятник Роману Золотареву – на средства, выделенные движением «За правду», лидером которого является известный писатель и участник боевых действий в Чечне и на Донбассе Захар Прилепин. Деньги на дорогу Зое Маратовне также найдены – опять же спасибо движению «За правду». Самой матери такая поездка не по карману: пенсия челябинки – десять тысяч рублей, две трети уходит на лекарства и коммуналку.

К ситуации подключился и Союз добровольцев Донбасса, с челябинскими представителями которого Захар Прилепин, также являющийся членом СДД, неоднократно встречался во время своих визитов в южноуральскую столицу.

«Связавшись с Москвой и заручившись поддержкой руководства движения «За правду» и СДД, мы начали то, чем давно нужно было начать заниматься. Во-первых, систематизацией данных о погибших добровольцах. Во-вторых, конкретно ситуацией Зои Маратовны, сын которой оказался похоронен в ДНР. Как только появится возможность пересечь границу с Донецкой Народной Республикой, мама Романа в сопровождении представителя Союза добровольцев Донбасса поедет на могилу сына. К слову, сейчас изыскиваются средства на установку стелы у памятника «Добровольцам Русской Весны» в Челябинске, который находится рядом с храмом Всех Святых, где будут высечены имена сынов России, отдавших свою жизнь «за други своя». Уверен, для матерей, вдов, детей погибших добровольцев это станет особенным местом, куда они смогут приходить, чтобы почтить память своих сыновей, мужей, отцов», - рассказал один из лидеров отделения Союза добровольцев Донбасса в Челябинске Филипп Венедиктов.

В планах активистов СДД – выйти на власти южноуральской столицы с инициативой о переименовании улицы Абрикосовой, на которой находится памятник, в улицу Добровольцев Русской Весны.

«Отдельно хочу сказать несколько слов о настоятеле храма Всех Святых отце Александре Погудине, который с самого начала событий на Украине ездил на Донбасс, был представителем ДНР в Челябинске. Он сделал и продолжает делать для людей, чьи судьбы искалечила война, очень многое. Помог отец Александр и Зое Маратовне. Во многом благодаря его поддержке, разговорам с ним мама погибшего челябинца нашла в себе силы жить дальше», - сказал Филипп Венедиктов, который и сам является защитником Новороссии (воевал на Донбассе с 2014-го по 2017-й год).

Он уверен: помнить о героях-добровольцах обязательно нужно, ведь эти люди стояли и стоят на страже добра, правды и справедливости, пусть кто-то и утверждает обратное.