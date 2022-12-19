Непогода задержала «Ласточку» по пути из Магнитогорска в Челябинск и еще ряд поездов

В понедельник, 19 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением проводов контактной сети пригородный поезд «Ласточка» № 7902 «Магнитогорск – Челябинск» задержался по пути следования из Магнитогорска в Челябинск. Кроме того, выбились из расписания и еще несколько поездов. Железнодорожники принимают все меры для минимизации времени задержки и создают комфортные условия ожидания для пассажиров.

«Ласточка» отправилась из Магнитогорска точно по расписанию в шесть часов 36 минут утра. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, пригородный поезд «Ласточка» из-за непогоды был задержан на перегоне Красносёлка – Еманжелинск.

В во время пути и вынужденной стоянки в салоне поезда поддерживалась работа системы климат-контроля в штатном режиме. Поезд прибыл к месту назначения с задержкой на 167 минут (два часа 47 минут).

Выбились из расписания и пассажирские поезда:

- №11 сообщением Владивосток – Самара (задержка на шесть часов 22 минуты);

- №97 сообщением Тында – Кисловодск (на 1 час 48 минут);

- №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск (на семь часов 33 минуты).

Пассажиры поездов №11 сообщением Владивосток – Самара и №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск по прибытии на станцию Челябинск будут обеспечены горячим питанием и бутилированной водой, - рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Пассажиры поезда №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск, ожидающие на станции Чебаркуль, бесплатно размещены в комнатах отдыха с предоставлением всех необходимых услуг.

Поезд №60 сообщением Кисловодск – Новокузнецк прибыл в Петропавловск с задержкой 36 минут. Поезд №130 сообщением Анапа – Красноярск подъезжает к Петропавловску с задержкой 34 минуты.

«Железнодорожники принимают все меры для устранения обледенения проводов контактной сети и минимизации задержки поездов», - заверили на ЮУЖД.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, в понедельник, 19 декабря, в связи с неблагоприятными метеоусловиями были задержаны 17 рейсов из международного аэропорта Челябинска.