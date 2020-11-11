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Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям

Общество
Сегодня, 16:07
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Новая инфекционная больница, построенная в рекордно короткие сроки на выезде из Челябинска в поселке Малая Сосновка, оперативно подключена к электросетям компании «Россети Урал». Завтра, 12 ноября, она примет первых пациентов.

Работы по технологическому присоединению энергоинфраструктуры больницы к электросетям оперативно провели специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств лечебного учреждения составила 1200 кВт.

Энергетики провели работы на питающей трансформаторной подстанции и прилегающей воздушной линии. Установлено современное коммутационное оборудование и интеллектуальные приборы учета.

Инфекционная больница в пригороде Челябинска построена за три месяца. На ее возведение направлено 2,5 миллиарда рублей. В лечебном учреждении установлены аппараты компьютерной томографии, ИВЛ, УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики, предусмотрены операционные для хирургической помощи инфекционным больным с патологиями.

Больница рассчитана на прием 100 пациентов, при необходимости можно развернуть 482 койки.

В Челябэнерго отметили, на особом контроле энергетиков сегодня находится не только новая больница, но и 27 медицинских учреждений Челябинской области, ведущих лечение пациентов с инфекцией COVID-19. Для обеспечения надежной схемы энергоснабжения лечебных учреждений специалистами филиала зарезервированы дополнительные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) на общую мощность 460 кВт.

Персонал «Россети Урал» мобилизован и готов обеспечить бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов в условиях пандемии на территории Челябинской области, а также для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ на территориях других регионов. Более 195 бригад энергетиков в составе 973 человек и 371 единица техники обеспечивают надёжность электроснабжения всех социальных объектов Южного Урала во время пандемии.

 

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