Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района

Новую пешеходную зону проспекта Победы в Челябинске, где в этом году ведется благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», посетил прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко.

О совместном выездном мероприятии с представителем надзорного ведомства и подрядчиком сегодня, 18 мая, рассказал районный глава Сергей Антипов.

«На пешеходной зоне проспекта Победы активно ведутся работы по благоустройству территории на участке от улицы Солнечной до улицы Молдавской. Здесь работы находятся в стадии завершения. Проведены работы по устройству покрытий, велосипедной дорожки. Совсем скоро рабочие приступят к устройству малых архитектурных форм – установке скамеек и урн», - сообщил Сергей Антипов.

Как отмечают в прокуратуре Челябинской области, в ходе выездной проверки исполнения контракта в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Андрей Ветриченко обратил внимание подрядной организации на необходимость соблюдения сроков выполнения работ и соответствия проводимого благоустройства проектной документации, разъяснил ответственность за неисполнение договорных обязательств.

При этом Сергей Антипов сообщил, что подрядчик планирует завершить работы раньше указанного в контракте срока.

Глава отметил, что совместный с прокуратурой Курчатовского района осмотр этого общественного пространства будет осуществлен после завершения благоустройства.

Напомним, разработкой концепции благоустройства данной пешеходной зоны на проспекте Победы занималось бюро «ПЖЛСТ» при сопровождении Центра развития городской среды, Агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска и управления архитектуры и градостроительства.

В качестве объекта благоустройства текущего года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» это общественное пространство выбрали сами курчатовцы – путем голосования. Данная пешеходная зона станет продолжением благоустроенного в 2021 году участка проспекта Победы от Молодогвардейцев до Ворошилова.

Напомним, проектом предусмотрены замена покрытий пешеходных дорожек, разметка парковки, обособление велодорожки, организация зон отдыха, освещение. Также архитекторы спроектировали новые дорожки там, где они необходимы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Центр развития городской среды Челябинска анонсировал и дополнительную высадку на пешеходной зоне деревьев и кустарников, демонтаж незаконной стоянки и киосков возле улицы Молодогвардейцев.

На презентации предварительной концепции благоустройства этого общественного пространства осенью прошлого года архитекторы предложили жителям перенести светофоры, чтобы организовать пешеходные переходы на линии с имеющимися тротуарами.