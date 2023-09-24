Новые попытки ВСУ атаковать дронами объекты в двух регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в двух регионах РФ. Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Белгородской и Курской, сообщили в Минобороны РФ.

«24 сентября около 14 часов 40 минут по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, беспилотник сбит в в Белгородском районе на подлете к городу. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - отметил глава региона.

В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. «Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», - уточнил глава региона.

Кроме того, система ПВО отработала в Курском районе. Губернатор попросил жителей в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112.