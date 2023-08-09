Новые зеленые территории «Паркового» становятся точками притяжения курчатовцев всех возрастов

Пожилые, молодые, маленькие – жители всех возрастов наслаждаются прогулками на свежем воздухе в новом сквере Курчатовского района, созданном в этом году в границах улиц Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Бейвеля.

Родители с удовольствием приходят сюда с детьми, совсем маленьких – привозят на колясках, владельцы четвероногих радостно гуляют по тропинкам среди берез со своими питомцами, дрессируют на огороженной площадке с множеством снарядов, где могут и побегать со своими любимцами, и посидеть на удобной скамейке с навесом.

Также здесь есть специальные урны с пакетами, чтобы жители могли убирать за собаками, оставляя территорию чистой, камеры видеонаблюдения и освещение.

Сквер в 55 микрорайоне «Паркового» благоустраивают (остались последние штрихи) по программе инициативного бюджетирования.

С его появлением жизнь местных жителей, безусловно, заиграла новыми красками, ведь еще недавно это было заросшее, темное пространство с большим количеством аварийных, сухих, больных берез, ломавшихся при сильном ветре.

Сегодня стараниями многих людей - в том числе депутата Челябинской городской Думы Дмитрия Григорчика, поддержавшего инициативу жителей о благоустройстве сквера, главы Курчатовского района Сергея Антипова, который и неоднократно встречался с жителями по вопросам обустройства этого общественного пространства, и весь период проведения работ держал (и держит) благоустройство на личном контроле; создателей проекта и его исполнителей - у жителей 55 микрорайона появилось уютное место отдыха, где вкусно пахнет березами.

Сквер получился немаленький – площадь благоустройства составляет 47 тысяч 923 квадратных метра. Сегодня, девятого августа, по его тропинкам прогулялись глава Челябинска Наталья Котова, председатель гордумы Андрей Шмидт, Сергей Антипов, представители актива межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

Сергей Антипов рассказал, что в сквере установлено (и уже работают, что было продемонстрировано участникам контрольного выезда) 50 опор освещения, 11 камер видеонаблюдения, которые охватывают почти всю его территорию.

По словам главы Курчатовского района, при проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству сквера образовалась экономия в размере около одного миллиона рублей. Эти средства будут потрачены на озеленение общественного пространства в рамках дополнительного контракта (аукцион планируется провести в августе) – в сентябре-октябре на участках, где были снесены проблемные деревья, высадят крупномерные липы, рябины и, возможно, березы: осенью саженцы лучше приживаются.

Интересно, что тропинки в новом сквере были сделаны самые разные. Это и тротуарная плитка, и набивные дорожки, и асфальт. На тропинках установлены основательные скамейки – антивандальные. Рядом с каждой деревянной лавочкой – урна.

На просторной песочной площадке установлены скамейки, детский игровой комплекс, тренажеры – в сквере будет интересно не только любителям неспешных прогулок под открытым небом, но и курчатовцам, предпочитающим активный отдых.

Оставшиеся малые архитектурные формы, а именно две скамьи «Ярус», пять скамеек «Шайба», тренажер для малышей «Найди пару», спортивный комплекс «Тайга» для занятий воркаутом, подрядчик (компания ООО «Апекс») установит в ближайшее время.

Жители подходили к представителям власти и благодарили за такой замечательный подарок, выражали радость по поводу того, что им теперь есть где гулять самим и выгуливать своих четвероногих друзей. Среди жителей, очень довольных появлением сквера с дорожками (не то что раньше, когда была одна лишь грязь), - Надежда Черных, хозяйка шпица Тимоши, как раз направлявшаяся на площадку.

Также была озвучена просьба установить несколько дополнительных скамеек по пути к площадке для выгула и дрессировки собак, что проектом предусмотрено не было – предполагалось, что по тропинке люди просто будут идти на площадку. Однако оказалось, что лавочки там нужны – Сергей Антипов сказал, что их обязательно поставят. Также глава района рассказал о решении усовершенствовать навес на площадке для выгула собак – сейчас он может защищать жителей лишь от солнечных лучей, а будет спасать еще и от дождя.

Еще одним объектом благоустройства в «Парковом», где побывали представители власти, стала экотропа «ЧистоПарковый», также созданная по программе инициативного бюджетирования. Это объект управления экологии. Данный маршрут среди берез также пользуется популярностью у местных жителей. Гуляя на экологической тропе, можно расширить свой кругозор (благодаря обустройству познавательных станций «Цветочная», «Птичья», «Березовая», «Метеорологическая»), отдохнуть, присев на скамейки, покачаться на качелях, позаниматься физкультурой на спортплощадке.

Наталья Котова увиденным осталась довольна. Мэр отметила, что экосквер и экотропа, на создание которых было выделено более 26 миллионов рублей, – давняя мечта жителей «Паркового».

«Получилось два уникальных пространства, благодаря появлению которых «Парковый» будет соответствовать своему названию. Установлены опоры освещения, малые архитектурные формы, создана площадка для собак, о которой жители также мечтали. Жители, с которыми мы сегодня встретились, выражали благодарны за эти объекты. Огромное спасибо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, выделившему средства на создание сквера и экотропы, подрядчикам, которые в достаточно короткие сроки справились с поставленными задачами. Надеюсь, обе эти территории станут точками притяжения парковчан», - сказала Наталья Котова.

Андрей Шмидт также поделился своими впечатлениями. Он тоже считает, что теперь «Парковый» - действительно, парковый.

«Прошлись по экотропе, на которой специально уложили щебеночное покрытие - для скандинавской ходьбы, для бега, увидели сквер 55 микрорайона с красивой тропиночной сетью, сформированной в соответствии с пожеланиями самих жителей. Это весьма большой сквер, он уникальный, потому что здесь есть, кроме прочего, хоккейный корт (построен два года назад по программе инициативного бюджетирования и пользуется большим спросом населения – прим.), площадка для выгула собак», - сказал Андрей Шмидт.

Он считает, что в сквере будет хорошо всем – детям, взрослым, людям с собаками.

Также председатель гордумы отметил, что мэр Наталья Котова предложила дать скверу яркое, звучное имя.

Сергей Антипов, в свою очередь, выразил уверенность, что сквер 55 микрорайона – это территория, которую можно развивать и в последующие годы, в том числе продолжая озеленять, высаживать здесь как можно деревьев – на радость людям.