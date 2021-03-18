Новый Тускон и «лосиный тест»: что пошло не по плану?

Компактный кроссовер Hyundai Tucson испанские журналисты интернет-издания km77.com решили проверить на степень маневренности в условиях, которые имитируют возможность столкновения с крупным диким животным на трассе. Для этого они выбрали гибрид с турбодвигателем 1,6 л и электромотором мощностью 60 л. с. Суммарно такая конструкция «выдает» 230 л. с. В комплект входит литий-ионная батарея емкостью 1,49 кВт*ч. Это уже четвертая генерация модели, которую производитель представил в 2020 г.

Туксон, принявший участие в «лосином тесте», — полноприводный кроссовер, оснащенный АТ(6). Его водитель мог регулировать жесткость адаптивных амортизаторов, установленных в подвеске машины, непосредственно из салона. Кроме этого автомобиль сконструирован со сниженным центром тяжести, что улучшает его управляемость: ведь аккумуляторы монтируются под полом. А его колеса оснащены шинами Michelin Primacy 4.

Напомним, что «лосиный тест» начали применять в 1997 г., однако с тех пор не утратил популярности. Он представляет собой проверку автомобилей на устойчивость во время экстремальных маневров. Для этого на участке испытательного полигона в определенном порядке устанавливаются конусы дорожной разметки. Водитель на полном ходу должен сначала резко повернуть машину влево, затем вправо. Проводится тест со все увеличивающейся скоростью до тех пор, пока транспортное средство не собьет хотя бы один конус. Как правило, машины с аккумуляторными батареями показывают худшие рещультаты, чем их бензиновые собратья.

Не стал исключением и подзаряжаемый Tucson: он закончил испытания при 71 км/ч, хотя и этой величины уже вполне достаточно. Дальнейшее повышение скорости уменьшало сцепление передней оси машины с дорожным покрытием, и кроссовер сбивал конусы. Примечательно, что Туксон начали производить в 2004 г., и его продажи за это время превысили 1,4 млн. единиц. На российском рынке последняя модель машины еще не представлена. Предыдущая переднеприводная версия с механической коробкой передач, известная отечественным автомобилистам, стоит от 1,689 млн. руб. Такая техника оснащается двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с.

Однако, как показали испытания, существуют автомобили такого же класса, которые демонстрируют лучшие результаты. Это Hyundai Kona Electric, Mazda CX-30, Kia e-Niro — 74 км/ч, Renault Captur — 75 км/ч, VW Tiguan — 77 км/ч.