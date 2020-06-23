О стратегии «Умный город» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 27 июня, в 20.00 и в воскресенье, 28 июня, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, к чему пришли в ходе обсуждения годового отчетного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова депутаты и бизнес-омбудсмен.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» исполнительный директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: кого Законодательное Собрание Челябинской области наградило за достижения в сфере предпринимательства; как входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод отметил выпуск 9-милионной тонны цинка; как местные промышленники, члены областного Союза промышленников и предпринимателей предполагают эффективно решать экологические проблемы без ущерба экономическим интересам компаний; что положительного принесет переход в реализации проекта «Умный город» в Челябинске от локальных решений к выработке стратегии.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница - в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 27 июня, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, иерей Михаил Малиновский прочитает свои новые стихи о прохождении поприща поста и о том, как нужно правильно относиться к своему здоровью; митрополит Челябинский и Миасский владыка Григорий ответит на вопросы телезрителей о том, что такое ропотливость и надо ли с ней человеку бороться; можно ли доверять прорицаниям Ванги и почему от слов своих человек оправдывается или осуждается.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www. delur. tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.