О возрождении храмов Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Митрополит Челябинский и Миасский, владыка Григорий расскажет о праздновании Собора святых Челябинской митрополии в программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 26 сентября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно сетке вещания, с 28 сентября.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в программе: сюжеты о строительстве новых православных храмов в Челябинске и возрождении храмов в городах и отдаленных селах Челябинской области. Нередко даже хорошо сохранившиеся старинные церкви на Южном Урале использовались не по своему прямому назначению.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www.delur.tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.