Общественники озаботились противодействием экстремизму и терроризму

В Челябинске состоялся круглый стол на тему: «Роль религиозных и общественных организаций в противодействии экстремизму и терроризму через духовно-нравственное воспитание». Организаторами круглого стола выступили Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Челябинской области.

Открывая работу круглого стола, председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко отметил важность и актуальность обозначенной темы.

«Хочу выразить благодарность Общественной палате Российской Федерации за то внимание, которое уделяется общественным организациям Южного Урала в части таких важных вопросов, как противодействие экстремизму и терроризму через духовно-нравственное воспитание. Воспитание человека зависит от той среды, где он растет, воспитывается. На жизни людей откладывает отпечаток то, что с самого детства идет из семьи. Общественные организации, в свою очередь, могут влиять на людей по средствам духовно-нравственного воспитания», - подчеркнул Николай Дейнеко.

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Председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин отметил большой вклад религиозных объединений и некоммерческих организаций в гармонизации межнациональных отношений.

«Общественная палата Российской Федерации давно занимается этой проблемой. Мы исходим из того, что Россия является многонациональной страной, конфессиональным государством, и только из конструктивно налаженного диалога мы можем победить религиозное невежество, экстремизм, вербовку в террористические группировки и способствовать гармонизации межнациональных, религиозных отношений и стабильности нашего общества. Российская модель межрелигиозного сотрудничества уникальна. Российское законодательство не позволяет гражданам России, нашему обществу неуважительно высказываться в вопросах веры», - отметил Владимир Зорин.

По словам Владимира Зорина, трудно переоценить вклад религиозных объединений в сбережение исторического наследия, сохранение духовно-нравственных семейных ценностей и общественного согласия. Кроме того, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений отметил, что взаимодействие верующих имеет большое значение, благодаря которому происходит культурно-духовное обогащение, обмен мнениями по актуальным вопросам современности и поискам совместных решений задач национальной и культурной политики.

«Противодействие экстремизму и терроризму - это дело не только правоохранительных органов, но и всего народа, каждого из нас», - прокомментировал Владимир Зорин.