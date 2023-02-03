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03.02.2023

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ГУФСИН России по Челябинской области
Общество
03.02.2023 12:50

Обстановка в колониях Челябинской области – управляемая

Начальник регионального пенитенциарного ведомства Михаил Арсланов заявил, что обстановка в колониях Челябинской области контролируемая и управляемая.

Об этом Михаил Арсланов заявил на заседание коллегии ГУФСИН по Челябинской области, на котором обсуждались итоги работы в 2022 году и задачи на 2023 год.

«В 2022 году оперативная обстановка во вверенном мне территориальном органе ФСИН России оставалась контролируемой и управляемой. По состоянию на 31 декабря 2022 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУФСИН содержалось 9381 человек подозреваемых, обвиняемых и осужденных», - сказал Михаил Арсланов.

Сейчас в регионе успешно применяется такой вид наказания как принудительные работы: действуют два исправительных центра и участок при ИК-1, функционирующий как исправительный центр.

Михаил Арсланов отметил, что расширение сети исправительных центров в числе приоритетных направлений деятельности. В мае 2022 года был открыт ИЦ-2. Он рассчитан на 150 человек. В 2023 году эта работа будет продолжена. В ближайшее время планируется создание еще двух участков ИЦ на базе ООО «Регина-М» (мебельная фабрика) и ООО «ПСК» (производство строительных конструкций). Лимит наполнения каждого 200 мест.

Обеспечена надежная охрана учреждений ГУФСИН. Отмечается и положительная динамика в производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС региона. По итогам 2022 года выпуск готовой продукции превысил один миллиард рублей. Выполнено 346 государственных контрактов на поставку продукции внутрисистемного назначения, а также 240 договоров производственного характера с субъектами малого и среднего бизнеса.

Важной составляющей воспитательной работы с осужденными является получение образования, в том числе высшего. В ГУФСИН действуют договоры с восемью образовательными организациями высшего образования. На сегодняшний день более 30 осужденных получают высшее образование по дистанционной форме в Челябинском государственном университете, Магнитогорском государственном техническом университете, Московском финансово–промышленном университете, Южно-Уральском государственном университете.

ГУФСИН России по Челябинской области
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Дети со станции в Брединском районе добирались в детсад через железнодорожные пути

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Аграрии Челябинской области начнут получать первые в 2023 году субсидии уже в феврале

01.02.2023 09:43

В Челябинской области построили более 7,8 тысячи домов в 2022 году

01.02.2023 09:39

В Челябинске готовят к открытию «Город мастеров» и обещают немало сюрпризов

31.01.2023 21:45

В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело

31.01.2023 19:55

В среду в Челябинской области – без осадков

31.01.2023 19:44

Анонсы событий и мероприятий на первое февраля (18+)

31.01.2023 19:23

В воздухе Челябинска растет концентрация вредных веществ

31.01.2023 19:13

Режим «черного неба» в пяти городах Челябинской области продержится до выходных

31.01.2023 18:27

За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один

31.01.2023 18:05

В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»

31.01.2023 17:41

Тактильную коллекцию Исторического музея Челябинска пополнила средневековая кольчуга

31.01.2023 17:19

В Челябинской области стартует акция «Пешеход»