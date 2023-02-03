Обстановка в колониях Челябинской области – управляемая

Начальник регионального пенитенциарного ведомства Михаил Арсланов заявил, что обстановка в колониях Челябинской области контролируемая и управляемая.

Об этом Михаил Арсланов заявил на заседание коллегии ГУФСИН по Челябинской области, на котором обсуждались итоги работы в 2022 году и задачи на 2023 год.

«В 2022 году оперативная обстановка во вверенном мне территориальном органе ФСИН России оставалась контролируемой и управляемой. По состоянию на 31 декабря 2022 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУФСИН содержалось 9381 человек подозреваемых, обвиняемых и осужденных», - сказал Михаил Арсланов.

Сейчас в регионе успешно применяется такой вид наказания как принудительные работы: действуют два исправительных центра и участок при ИК-1, функционирующий как исправительный центр.

Михаил Арсланов отметил, что расширение сети исправительных центров в числе приоритетных направлений деятельности. В мае 2022 года был открыт ИЦ-2. Он рассчитан на 150 человек. В 2023 году эта работа будет продолжена. В ближайшее время планируется создание еще двух участков ИЦ на базе ООО «Регина-М» (мебельная фабрика) и ООО «ПСК» (производство строительных конструкций). Лимит наполнения каждого 200 мест.

Обеспечена надежная охрана учреждений ГУФСИН. Отмечается и положительная динамика в производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС региона. По итогам 2022 года выпуск готовой продукции превысил один миллиард рублей. Выполнено 346 государственных контрактов на поставку продукции внутрисистемного назначения, а также 240 договоров производственного характера с субъектами малого и среднего бизнеса.

Важной составляющей воспитательной работы с осужденными является получение образования, в том числе высшего. В ГУФСИН действуют договоры с восемью образовательными организациями высшего образования. На сегодняшний день более 30 осужденных получают высшее образование по дистанционной форме в Челябинском государственном университете, Магнитогорском государственном техническом университете, Московском финансово–промышленном университете, Южно-Уральском государственном университете.