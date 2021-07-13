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Первые два новых трамвая прибыли в Челябинск
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Фото: из архива Треста КХМ

Огнеупорщик – уникальная профессия сильных парней

Среди сотен рабочих профессий многие достойны внимания. Одна из самых уникальных – профессия огнеупорщика. 

Чаще всего представители этой профессии востребованы на коксовых батареях – огромных сооружениях для производства кокса. Коксовая батарея выложена из специального огнеупорного кирпича. Кладут этот кирпич как раз огнеупорщики.
Мы побеседовали с одним из представителей профессии, огнеупорщиком с 1979 года, работающим по этой специальности в «Тресте Коксохиммонтаж». Валерий Михайлович Пинчук, занимает должность начальника общественного кватра, его рассказ и лег в основу нашего материала.

Сложная работа на гигантских объектах
Крупнейшим сооружением в металлургии является коксовая батарея, иногда достигающая размеров стадиона «Лужники»! Как бы коксовая батарея ни выглядела снаружи, изнутри ее необходимо выложить кирпичом, который будет выдерживать высокую температуру свыше 1000 градусов, а кирпич этот должен быть скреплен раствором, который тоже не расплавится и не треснет при такой температуре. Огнеупорная кладка коксовой батареи занимает 6 или 7 месяцев, если внутри тепляка работают 60 человек, и еще некоторое количество специалистов будут обеспечивать подвоз необходимых материалов.
Работа огнеупорщика – это физический труд для довольно крепких парней. В отличие от обычного кирпича, из которого возводят дачные домики, огнеупорный весит 18, а то и 35 кг. Почему он такой тяжелый, и объемный? Потому что, главный принцип коксовой батареи в том, чтобы было меньше швов, поэтому кирпичи должны быть крупные. По сути, это блоки. Такие кирпичи называют динасовыми. В батарее должна быть почти полная газонепроницаемость, значит, чем будут плотнее швы, а главное, чем их будет меньше, тем быстрее начнется процесс коксования. Не должно быть, как говорят металлурги, «прососов» газа. Коксование – это сжигание угля без доступа кислорода. Кислород не поступит, если стены будут плотнее. Качество динасового огнеупорного кирпича не пострадает от его большого размера, но тяжелый кирпич надо иметь силы поднимать и устанавливать в нужное место. Поэтому, юношам, увлекающимся силовыми видами спорта, скучно на такой работе точно не будет.
Конечно, в идеале специалисты мечтают о монолитном материале, полностью покрывающем все внутреннее пространство батареи, но технологии по его созданию только проходят эксперименты в научных лабораториях. Зато есть тяжелые огнеупорные кирпичи и мастера, способные их филигранно укладывать.
Интересно «поведение» динасового кирпича при разных температурах. Чем больше градус, тем выше его прочность. При 500 градусах он перерождается и становится уже совсем другим. Также ведет себя и раствор. Он может неделю стоять и не засохнуть. Для чего в тепляке всегда должно быть +5, чтобы вода не замерзла. Если она замерзнет, раствор плохо схватится. Ему положено начать спекаться при температуре от 150 градусов, а уже после 400 наступает перерождение кирпича. Он принимает другой размер и переходит в другое качество.
Ответственность за целый комплекс работ

Чем занимается огнеупорщик, который уже не кладет кирпич, а организует работу? Валерий Пинчук, довольно динамично обрисовал круг своих обязанностей.


– Моя работа состоит в организации всего процесса, начиная со сбора людей и распределения их обязанностей. Огнеупорокладка – это не только кладка кирпичей, ей сопутствует множество вспомогательных дел. Мы получили проект и подготовили контейнеровку, определились с местом на складе. В одном блоке около 600 наименований кирпичей, их нужно собрать в разные контейнеры, чтобы быть готовыми к нескольким видам кладки. Организовали график, то есть определились, какими рядами будем класть. График согласовали с авторами проекта (чертежи и проект – их, а технология – наша). 
Вся эта подготовка началась за полгода до кладки – продолжает Валерий. -  Получив чертежи, мы стали марковать кладку, прикидывать, как нам ее сбить и на какие зоны разбить. Кирпичи поступали аж за год до начала процесса. За это время подготовили, контейнеровку и график укладки рядов. Также определили, что на батарее нужно 14 бригад по 4-5 работников в каждой. Всего порядка 60 человек.
– А как выглядит рабочий день ваш и ваших подчиненных, когда основные работы уже в разгаре? – интересуемся подробностями.
– Дальше начинаем саму кладку. Огнеупорщики приступают к работе в 8 утра. Я приезжаю к 7.30-ти. И раньше шести вечера почти никто не уходит. Обедаем тут же. Ночная смена работает только на загрузку. 

Интерес для молодых

Такова динамика процесса, наполненная духом внутреннего соревнования каждого с каждым и бригады с бригадой.
Раньше, чтобы стать огнеупорщиком, необходимо было как следует выучиться в Профессионально-техническом училище (ПТУ), сегодня же в профессию довольно часто приходят, став для начала подсобным рабочим.  

Путь в профессии у ребят начинается именно с подсобных работ, а когда обнаруживается тяга и стремление – становятся специалистами. Не сразу, но после второй-третьей батареи, а это пара лет работы. Большим специалистом за это время человек не станет, но уже будет многое уметь. Трудовая иерархия такова: звено состоит из звеньевого, который имеет 6 разряд, и его помощника, 5 разряд. Они главные специалисты. Четвертый разряд – это когда уже умеешь кирпичи класть, а не только раствор подносить.

Новые технологии

Однако даже такая редкая профессия не стоит на месте и активно использует блага технической цивилизации. В профессии регулярно появляется очень много нового. Прежде всего, это достойные камнерезательные станки. Тридцать лет назад таких не существовало и приходилось тратить больше времени и сил. Раньше были обыкновенные маятниковые пилы и хлипкие диски. Сейчас алмазные! И это очень заметно облегчило работу. Появились мощные миксеры для перемешивания раствора, хотя раньше нередко этим занимались почему-то женщины с лопатами. А вот в основной технологии пока ничего глобально нового нет. 
«Коксохиммонтаж» строит батареи уже 90 лет, и формула кладки ювелирно проработана. Валерий Пинчук, активно жестикулируя, с профессиональным задором описывает все это следующим образом:
«Сейчас, когда укладывают зону «вертикалов», восемь рядов – это предел. Это 14 поддонов, 15 тонн на четверых человек ежедневно. Каждый кирпич по три раза передают. Даже больше. Поставили контейнеры, подсобник берет кирпич, поднимает его, кладет. Каменщик его поднимает с места, смазывает раствором и опять кладет. Мне нравится, когда идет кладка. Наблюдать за этим, особенно сверху с тепляка, – это нечто! Шестьдесят человек – и все в движении. Выглядит, как муравейник. Такие моменты вдохновляют на работу» - отмечает Валерий Пинчук.

Суровая романтика наших дней

Есть романтика в трудовых буднях, суровая и крепкая, как огнеупорный кирпич. Есть и ритуалы, связанные с началом работ, и тянутся они еще с советских времен. Под первый кирпич кладут деньги, кто сколько захочет, и начальники, и простые работники. Потом организуют праздничный ужин, чтоб была удача в работе.
На больших стройках огнеупорщики по 8 месяцев вне дома, потому что съезжаются на строительство из разных городов. Такова специфика профессии, длительные командировки – обычное дело. Поэтому в СССР у огнеупорщиков, как в любой редкой профессии, существовали династии. Сын ехал на заработки с отцом. 
Более того, наши огнеупорщики работали и продолжают работать в самых разных регионах мира, и не просто работать, а привозить туда свои технологии. География довольно пестрая: Пакистан, Индия, Египет, ЮАР, Чехия, Словакия. Все, кто бывал в этих странах, с некоторым удивлением сообщают об элементах чисто физического труда, который сохранился, несмотря, казалось бы, сплошную автоматику. 
«Нередко в огнеупорных работах используют и женский труд», - вспоминает рабочий, побывавший в Индии в 2015 году. Похожая картина в других странах.
Однако никого такой «каменный век» не смущает. Экономически выгоднее заплатить рабочему, чем громоздить на объекте сложную систему из подъемных кранов. Огнеупорщик – редкая, эксклюзивная и – о чем уже давно пора сказать – хорошо оплачиваемая профессия! Это нелегкий физический труд, в котором есть важная цель– создание большого сооружения, без которого не будет жить металлургия. Небольшие кирпичики превращаются в большую печь, и ты к этому причастен. А уж когда эту печь запускают – это особый ни с чем не сравнимый момент.

Мастерок, кирпич, раствор, шнур, уровень, сила, сноровка! Вот основные термины огнеупорщика - представителя профессии, без которой человечество обойтись пока не может. Как, впрочем, и без еще множества специальностей, где физический труд тесно переплетается с уникальными технологиями. Не случайно огнеупорщиков сейчас меньше, чем космонавтов. И каждый из них буквально на вес золота.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.07.2021

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Сегодня в полночь заканчивается период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы

12.07.2021 13:04

В Златоусте разрушается общежитие, власти расселяют жильцов

12.07.2021 12:52

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» модернизирует очистные сооружения

12.07.2021 12:46

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок

12.07.2021 12:35

Челябинские чиновники отчитались о ситуации с зачислением малышей «Ньютона» в первые классы

12.07.2021 12:17

Челябинские журналисты сплавились по реке Ай и убрали за туристами

12.07.2021 11:51

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 69 тысяч

12.07.2021 11:42

В сентябре в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»

12.07.2021 11:21

В Челябинской области экс-депутата отправили в колонию за развращение трех девочек

12.07.2021 10:44

Сдача работ на набережной Миасса за челябинской филармонией ведется с отставанием

12.07.2021 10:42

В Магнитогорске под суд пойдет мать, которая била ребенка учебником

12.07.2021 10:41

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

12.07.2021 10:25

Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»

12.07.2021 10:17

Троичанин обманул 32 человека, похитив у них 28 миллионов

12.07.2021 10:15

В Челябинске освящен Поклонный крест на территории Свято-Симеоновского храма

12.07.2021 10:14

Православные отмечают День апостолов Петра и Павла

12.07.2021 09:37

Анонсы событий и мероприятий на 12 июля

12.07.2021 09:28

На Таганае началась «перепись» орхидей

12.07.2021 09:16

Юнармейцы из Остроленского не бросили родной Нагайбакский район в беде

11.07.2021 23:10

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

11.07.2021 23:03

В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

11.07.2021 22:53

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти

11.07.2021 22:43

Пока хозяева спали: полицейские Магнитогорска спасли от пожара дом в селе Запасное

11.07.2021 22:38

Пожарные ликвидируют в Карталинском и Нагайбакском районах оставшиеся очаги горения и тления

11.07.2021 17:06

В понедельник в Челябинской области дожди пройдут лишь местами и ночью

11.07.2021 17:00

В пострадавших от огня поселениях Челябинской области начала работу спецкомиссиия

11.07.2021 13:36

Южноуральцев предупреждают о грозах, ливнях и граде

11.07.2021 12:12

В Карталинском районе начались первые выплаты пострадавшим от пожара

11.07.2021 11:05

В Карталинском районе, где бушуют пожары, прошел дождь

11.07.2021 10:49

Восстановлено электроснабжение поселков в Карталинском районе, ограниченное после лесных пожаров

10.07.2021 21:55

Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море

10.07.2021 21:33

Погорельцам, пострадавшим от пожаров на юге региона, помогут всем миром

10.07.2021 21:23

В поселке Джабык не эвакуировали пожилого мужчину, он погиб

10.07.2021 13:23

В Челябинской области спасли щенка, который несколько дней просидел возле мертвой мамы-собаки

10.07.2021 13:00

Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона

10.07.2021 12:53

Ситуация на юге региона улучшилась, угрозы людям и их жилью нет

10.07.2021 11:42

В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек

10.07.2021 10:34

«А счастье было так возможно…»

10.07.2021 09:55

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим

09.07.2021 21:35

Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор

09.07.2021 20:11

В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона

09.07.2021 19:44

Стало известно о троих пострадавших на пожаре жителях Джабыка