Ох и хитрец!

- Гааль, ты сегодня такая красивая, - Петя торжественно стоял в проходе между залом и коридором.

- Чего это ты, - засмущалась Галя, которая не слышала от мужа комплиментов уже года четыре.

- Да вот не знаю, подумал тут, такая ты у меня чудесная, такая умница. Красавица. А я тебе слова доброго не скажу никогда.

Галя довольно улыбалась и кокетливо прятала глаза.

- Может тебе платье новое купим? А то ходишь все в одном и том же. Оно, конечно, тебе все идет, но можно же и порадовать любимую жену, как раз зарплату получил, - Петр продолжал удивлять Галя своими речами.

- Ой, Петя, я даже не знаю, поправилась тут за последние месяцы, куда мне обновки, нужно ждать как похудею,- затараторила Галя.

- Ты и поправилась? Да ты у меня стройнее осинки, не придумывай, пожалуйста! Какие лишние килограммы? Даже если вдруг так и есть, то тебя это только красит, лань ты моя горная, - осыпал Галю нежными эпитетами муж.

- Ну хорошо, хорошо, совсем меня засмущал. Давай тогда чаю попьем и съездим в магазин.

И Галя медленно направилась в сторону кухни.

- Нет, Галя, давай в торговом центре в кафе зайдем. Там и пиццу закажем. Гулять так гулять.

Галя еще раз улыбнулась и побежала переодеваться.

В тот момент она еще не знала, что Петя разбил Галину кружку, когда мыл посуду. Не простую, а ту, что передавалась из поколения в поколение и досталась девушке от ее прабабушки.

Поэтому и была девушка полна радости и надежд.

А Петя ждал вечера и страшного суда, смягчить приговор которого могло только роскошное новое платье.