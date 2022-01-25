Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют

В Челябинской области, как и в большинстве регионов России, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма - омикрона. Но дополнительных ограничений в регионе пока вводить не планируют.

В области за прошедший день выявлено 797 новых случаев COVID-19, что на 21,8% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее заболело 622 человека, прирост 5% или 40 человек). С начала пандемии подтверждено 155 тысяч 759 случаев ковида.

Темп роста заболеваемости ковидом среди школьников еще выше – 42,2% (141 ученик против 99 за предыдущие сутки).

«Обращаю ваше внимание, что в настоящее время принимать решение о переводе всех школ региона на дистант мы не планируем». Как и не планируем вводить дополнительные ограничительные меры в регионе», - отметил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов.

Губернатор подчеркнул, что власти будут в постоянном режиме мониторить ситуацию и в случае ее изменения в худшую сторону оперативно принимать необходимые решения.

Сегодня премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса обратился к россиянам: «Вирус распространяется стремительно. В случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение».

Председатель правительства подчеркнул важность своевременной вакцинации.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия. Иногда – крайне серьёзные. Прививка помогает защитить от них своё здоровье», - подчеркнул премьер и напомнил, что наиболее уязвимы перед инфекцией люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями.