09.12.2021
Власти рассказали, где челябинцы смогут купить «легальные» елки на Новый год
09.12.2021
ОНФ и прокуратура помогли вернуть тепло в дома замерзавших южноуральцев
09.12.2021
Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности
09.12.2021
В шести городах Челябинской области на двое суток продлены НМУ
09.12.2021
В январские каникулы гостей Исторического музея Южного Урала ждут очень интересные события
08.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря
ОНФ и прокуратура помогли вернуть тепло в дома замерзавших южноуральцев
24.11.2021
В Челябинской область четверть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме
24.11.2021
Входящий в Миасский городской округ поселок Нижний Атлян получил долгожданную воду
23.11.2021
Жилые дома и социальные объекты в Металлургическом районе остались без тепла
17.11.2021
Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021