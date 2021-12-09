ОНФ и прокуратура помогли вернуть тепло в дома замерзавших южноуральцев

В Челябинской области эксперты Народного фронта продолжают мониторинг ситуации с отоплением: по сигналу общественников прокуратура внесла еще несколько представлений в адреса ответственных лиц, по вине которых южноуральцы замерзают в собственных квартирах.

Как отмечают в ОНФ, новый антирейтинг возглавили управляющие компании, а также поставщики тепла в Челябинске и Катав-Ивановске.

«Ранее нами был направлен реестр замерзающих домов в прокуратуру и Госжилинспекцию. В него вошли адреса с недостаточным или отсутствующим отоплением, где ситуацию можно назвать критической. Рекорды бьет Советский район областного центра, где выданы представления по всем указанным нами домам. Что касается Катав-Ивановска, то этот муниципалитет отличился неисправной теплотрассой, которая каждую зиму покрывается слоем льда», – рассказал эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Как рассказали общественникам южноуральцы, власти Катав-Ивановска знают о протечках и о том, что люди платят по квитанциям за услугу, которую фактически не получают, но должных мер не принимают.

После обращения Народного фронта прокуратура приняла меры в отношении ответственных лиц, потребовав от поставщика теплоэнергии МУП «ТеплоЭнерго» незамедлительно провести работу по приведению теплотрассы в нормативное состояние.

Также предписания об устранении нарушений были выданы управляющим компаниям и поставщику тепла Челябинска. Надзорные органы подтвердили доводы Народного фронта о ненадлежащем или вовсе отсутствующем отоплении в ряде домов Советского района.

Так, дома №45 и №47 на улице Сулимова шестой год подряд получают отопление в числе последних – практически под Новый год. За нарушения, безразличие и отсутствие профилактических мер, которые могли бы предотвратить аварии, предписание получило МУП ЧКТС, после чего теплоснабжение было восстановлено.

Отвечать пришлось и ресурсоснабжающей организации АО «УСТЭК-Челябинск». Разбираясь в причинах недельного отсутствия отопления в доме на улице Овчинникова по просьбе Народного фронта, прокуратура зафиксировала снижение параметров давления в системе, в связи с чем тепло и не доходило до квартир в полном объеме. На сегодняшний день это нарушение также исправлено, и в доме стало значительно теплее.

В доме на улице Свободы, жильцы которого сообщали общественникам, что вынуждены платить по пять-шесть тысяч рублей за отопление, которого фактически не получают, также прошла проверка. АО «УСТЭК» и управляющей компании «Созвездие» выдано предписание с требованием отрегулировать работу автоматики в системе отопления.

Мониторинг «С теплом – труба» продолжается. Отправить обращение по факту ненадлежащего отопления или его отсутствия можно на электронную почту Народного фронта в Челябинской области: 74region@onf.ru.