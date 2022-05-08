Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Оперативные работники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сегодня, восьмого мая, вместе с коллегами из других регионов Российской Федерации отмечают профессиональный праздник.

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН региона, свою историю служба ведет с 1935-го года.

«Оперативный работник – непростая и ответственная профессия. Люди, посвятившие себя ей, обеспечивают личную безопасность осужденных и персонала исправительных учреждений, выявляют, предупреждают и раскрывают готовящиеся и совершаемые преступления и нарушения установленного порядка отбывания наказания, оказывают содействие в выявлении и раскрытии преступлений правоохранительным органам, осуществляют розыск осужденных, совершивших побег или уклоняющихся от наказания», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В профессиональный праздник принято подводить итоги. В 2021-м году сотрудники оперативных отделов учреждений ГУФСИН России по Челябинской области проводили активную работу по взаимодействию с правоохранительными органами в раскрытии преступлений, в том числе категории прошлых лет.

Об эффективности этой работы говорят цифры. По данным ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области, оперативники УИС региона оказали помощь правоохранительным органам в раскрытии около 1700 преступлений. Ими обнаружено и изъято из незаконного оборота почти 19 килограммов психотропных веществ, наркотических и сильнодействующих средств, задержано 587 осужденных, отклоняющихся от отбывания наказания.

Сегодня в оперативных подразделениях ГУФСИН области проходят службу свыше 150-ти оперативных сотрудников. Это сильные духом, смелые, дисциплинированные, честные и добросовестные люди, которые постоянно совершенствуют свои профессиональные качества.