Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске

ООО «ЧелябГЭТ» выиграло тендер на проведение капитальных ремонтов трамвайных путей в Ленинском районе Челябинска.

В августе-октябре подрядчиком будет произведена замена рельсошпальной решетки, балласта и других элементов пути на улице Новороссийской, улице Дзержинского на участке от Гагарина до Многостаночников, улице Рождественского на участке от автодороги Меридиан до Копейского шоссе.

Стоимость ремонтных работ составит 500 миллионов рублей. Ориентировочный срок их окончания – ноябрь 2022 года.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», для повышения комфорта пассажиров и продления срока службы новых вагонов в работы включена алюминотермитная сварка рельсов, а шпалы будут использованы железобетонные.

Дополнительно запланированы капитальные ремонты переездов на пересечениях проспекта Победы и улицы Косарева, Копейского шоссе и улицы Гагарина.

Информация об ограничениях движения и работе маршрутов городского транспорта будет опубликована дополнительно.