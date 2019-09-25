Определены лучшие газорезчики
Общество
Сегодня, 09:54

В Корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» прошёл конкурс на лучшего резчика ручной кислородной резки, сообщает пресс-служба компании.
Профессиональные состязания газорезчиков проходили на учебной площадке «Персонала» в районе производства металла с покрытием ПАО «ММК». В них приняли участие лучшие работники основных цехов комбината, ООО «Объединённая сервисная компания», ООО «Ремпуть». Участвовали в соревнованиях и иногородние резчики - представители Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании из Новотроицка и Новолипецкого металлургического комбината.
Прежде чем приступить к выполнению практического задания, 12 конкурсантов продемонстрировали, насколько хорошо знают теоретическую сторону профессии. На тестировании они ответили на 30 вопросов, которые затрагивают наиболее важные аспекты их труда, а также правила безопасности нахождения на рабочем месте.
Безопасности в этом деле уделяют особое внимание. Во время резки температура превышает 1100 градусов по Цельсию. Процесс требует сосредоточенности, ведь газовой горелке поддаются самые прочные металлы, и неловкое движение может привести к серьёзной травме.
- Конкурс для того и нужен, чтобы начинающие резчики перенимали опыт, в том числе и по охране труда, у работников со стажем, - рассказал член судейской комиссии, исполняющий обязанности заместителя начальника цеха подготовки вагонов ООО «Ремпуть» Денис Кинёв. - Эта профессия очень востребована в Группе ПАО «ММК», потому что везде есть ремонтный персонал.
Сначала лучших резчиков выбирают на конкурсах, которые проводятся внутри подразделений, и затем победителей отправляют на соревнования в центр подготовки кадров.
В 2019 году для участников конкурса не стали придумывать особое практическое задание, как, например, в 2014-м, когда на металлическом листе надо было изобразить логотипы ММК и «Персонала». На этот раз в трубе вырезали отверстия разного диаметра, чтобы можно было вставить небольшие цилиндры. Участников ограничили по времени, лимит - десять минут. Если конкурсант не укладывался, насчитывали штрафные баллы. Однако за плохое качество исполнения штрафовали ещё серьёзнее, и потому некоторые резчики предпочли помедлить, но сделать как надо.
В итоге победителем конкурса стал работник ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» Рим Тукумов. Второе место досталось резчику ОСК Марселю Манапову. Третьим стал Илья Рябушкин – представитель Новолипецкого металлургического комбината.
До декабря «Персонал» проведёт ещё несколько конкурсов профессионального мастерства. Ближайший из них - на лучшего оператора поста управления прокатного стана.

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