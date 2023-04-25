Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска

Вандалы, которые так и норовят испортить облик Челябинска, добрались и до новой набережной Миасса.

Фотографии безобразно изрисованной подпорной стены общественного пространства за Челябинской филармонией сегодня, 25 апреля, были опубликованы в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте. Их автор Сергей Койнов посетовал, что так выглядит не только набережная реки, а вообще весь центр южноуральской столицы.

«Когда уже начнете отлавливать и штрафовать этих «писателей»?» - обратился житель города к властям.

Другой житель Челябинска, Александр Бондаренко, считает, что челябинцы будут жить с изрисованными стенами, сломанными лавочками, замусоренными улицами (и так далее), пока не научимся делать замечания другим людям: «У каждого человека должна быть ответственность, нельзя проходить мимо или отворачиваться. Мы привыкли жить по принципу «Моя хата с края», «Это не мои проблемы», «Меня это не касается». А так нельзя! Избавляйтесь от равнодушия, и тогда изменится не только ваша жизнь, но и жизнь нашего большого и красивого города».

Увы, но поймать на месте преступления пронырливых «художников» не так-то просто – действуют они, скорее всего, когда рядом нет свидетелей. А в том месте набережной Миассе, где вандалы исписали подпорную стены, и камер нет – местечко укромное, у спуска к воде.

К слову, говорить о том, что городские власти совершенно игнорируют проблему, было бы неправильно. За последнее время немало надписей на зданиях и сооружениях Челябинска было закрашено, в том числе в центре, однако поверх свежей краски нередко появляются новые «художества» - городские вредители не ценят чужой труд, жажда самовыражения (или просто желание напакостить) заставляет «живописцев» делать все новые и новые надписи на самых разных объектах (которые под руку попадутся). Вандалам неважно, разрисовывают ли они стену старого дома на окраине города или уродуют общественное пространство в центре мегаполиса.