25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
25.04.2023
Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска
25.04.2023
Миньярская школа искусств обретет новый облик
25.04.2023
В озере Иртяш были обнаружены артиллерийские снаряды
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
25.04.2023
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска
26.01.2023
Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был
13.12.2022
На берегу Миасса в Челябинске будут зимовать гигантские медведицы
20.04.2022
Почти Казань! Крупнейший в России канал об архитектуре высоко оценил челябинскую набережную
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023