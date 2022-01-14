Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата

Осужденные ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области стали лучшими на Дельфийском чемпионате

Любовь к фольклору принесла им победу сразу в двух номинациях – «Сольное народное пение» и «Ансамблевое народное пение».



Организаторами мероприятия выступали ФСИН России, Санкт - Петербургский университет ФСИН и территориальные органы ведомства при поддержке Национального Дельфийского совета России.

В чемпионате приняли более пяти тысяч осужденных.

«В рамках конкурса участники получили возможность реализоваться творчески в одной или нескольких номинациях: театр, художественное чтение, рисунок, сольное или ансамблевое народное пение, тележурналистика, фотография, кулинарное или парикмахерское искусство, дизайн одежды, художественные ремесла и народные инструменты», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

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Осужденные ИК-5 стали призерами в двух номинациях - «Сольное народное пение» и «Ансамблевое народное пение».



Полина Савченко заняла второе место, исполнив сольно всенародно любимые «Ой, то не вечер» и «Оренбургский пуховый платок».

Вокально-инструментальный ансамбль «Надежда» покорил членов судейской коллегии старинной казачьей песней «Ой, при лужку, при лужке». Коллектив стал третьим в своей номинации.



Отдельного внимания заслуживает Наталья Мурзина. Для участия в творческом состязании (номинация «Дизайн одежды») мастерица создала несколько костюмов. Первый – элегантный брючный костюм «Морячка» в матросской тематике, выдержанный в сине-белом цвете. Второй – модное платье в пол «Малышка на миллион», в стиле вечеринки великого Гэтсби. Третий – национальный башкирский праздничный костюм в современной авторской интерпретации. Он сохранил этнические элементы – нежные узоры, которые рукодельница бережно и с любовью вышивала своими руками.

Для справки:

Дельфийские игры — это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях исскуства. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. Среди участников и победителей Дельфийских игр много людей, которые после участия продолжили деятельность в области искусства.