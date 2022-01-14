14.01.2022
Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного
14.01.2022
Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов
14.01.2022
Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь
14.01.2022
В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды
14.01.2022
Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов
14.01.2022
В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»
Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата
23.12.2021
Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
10.12.2021
В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии
09.12.2021
В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию
02.12.2021
Ай да мастерицы! В женской колонии Челябинска выбрали самые вкусные, пышные и красивые оладьи
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022