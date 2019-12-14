Отставка в минсоце Челябинской области

Первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Ильина ушла в отставку.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановления, Татьяна Ильина будет освобождена от замещаемой должности первого замминистра социальных отношений области с 31 декабря 2019 года. Она проработала в этой должности с 2014 года и покидает пост по собственной инициативе.

Во время перестановок в правительстве, развернувшихся после избрания в сентябре на пост губернатора Алексея Текслера, Ильина была назначена исполняющим обязанности министра социальных отношений. Однако в итоге выбор был сделан в пользу Ирины Буториной, занимавшей должность уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, с 5 ноября 2019 года министерством социальных отношений руководит Ирина Буторина. В ее трудовой биографии также была работа в минсоце (начальником управления социального развития), потом она была назначена уполномоченным по правам ребенка в области и в ноябре вернулась в министерство.

На сегодня у министра Буториной два заместителя: Раиса Хайритдинова занимает эту должность с августа 2011 года) и Татьяна Зисман (с ноября 2019 года).