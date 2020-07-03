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Пандемия коронавируса повлияла на количество аварий в Челябинской области

Общество
Сегодня, 16:05
Автор: 
Мария Белова

За первые полгода в Челябинской области число ДТП и пострадавших в них южноуральцев снизилось. Об этом сегодня, 3 июля, заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Харцызов на брифинге «АиФ».

«Основные показатели аварийности сократились на 12,6 процента. Было 1837 было, а стало 1606. Количество погибших снизилось на 17,5 процента. Раненых также стало меньше», – отметил Андрей Харцызов.

На 3 процента снизилось количество ДТП, совершенных под действием алкоголя. Однако пьяных водителей все равно много: за полгода сотрудники ГИБДД задержали 9168 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 1270 за повторное управление.

Среди основных причин аварий на дороге Андрей Харцызов назвал несоблюдение очередности проезда (24 процента), нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (14,5 процента), несоответствие скорости (14 процентов), неправильный выбор дистанции (11,8 процентов) и нарушение проезда пешеходных переходов (11,6 процента).

Рост числа дорожно-транспортных происшествий зарегистрирован в 12 муниципалитетах: на территории Верхнеуральского, Еманжелинского, Каслинского, Коркинского, Уйского, Чесменского районов, а также городов Кыштым и Снежинск. Самые тяжелые аварии с большим количеством погибших произошли на региональных дорогах в Агаповском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах.

 

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Автор: 
Мария Белова
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