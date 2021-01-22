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В центре Челябинска двое детей выбрали себе место для катаний в подземном переходе на остановке «Детский мир». Мальчики лет десяти около получаса катались с пандусов для колясок и инвалидов.

Мальчишки, побросав рюкзаки, катались с пандусов на ногах и на спинах. По словам горожан, дети набирали скорость, как при съезде с обычных горок. Судя по всему, это стало возможным благодаря сильному наклону металлических конструкций.

Один из мальчиков на вопрос, почему выбор для катаний пал на пандусы, ответил: «Друг скатился, ну и я за ним».

Автор: Оксана Пузакова
инвалиды
Челябинск
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ЖКХ
ЖКХ
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22.01.2021 12:31
Пандус вместо горки: челябинцы сняли на видео оригинальную забаву детей
22.01.2021 12:13
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22.01.2021 11:40
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22.01.2021 11:38
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В среду в Челябинской области снег и местами метели
19.01.2021 14:26
В Челябинске полыхает фабрика по производству дверей
19.01.2021 14:21
Текслер: Челябинская область готова к массовой вакцинации
19.01.2021 13:41
УФАС проверит цены на авиабилеты из Челябинска в Москву
19.01.2021 12:12
В Челябинской области женщину ждет суд за уклонение от уплаты налогов на 8 млн
19.01.2021 12:09
На Ленинградском мосту продолжаются работы по устройству временного пешеходного перехода
19.01.2021 11:53
Из-за пандемии медработникам дадут возможность досрочно выйти на пенсию
19.01.2021 11:43
ФСБ задержала под Челябинском подростков, подозреваемых в сбыте наркотиков
19.01.2021 11:41
На Крещение в Челябинской области в проруби побывали 30 тысяч южноуральцев
19.01.2021 11:33
За время пандемии скончалось более 1,5 тысячи южноуральцев с ковидом
19.01.2021 11:04
Челябинску доверено выявить «детские болячки» нового вагона из Усть-Катава
19.01.2021 10:36
При вынесении приговора Тефтелеву были допущены многочисленные нарушения
19.01.2021 10:29
Медведи на «Таганае» стали относиться к людям с любопытством
19.01.2021 10:27
Более ста волонтеров будут работать на Кубке мира по сноуборду в Магнитогорске
19.01.2021 10:17
Жительница Магнитогорска осталась без норковой в шубы после ночного клуба
19.01.2021 10:16
В Магнитогорске эвакуировали продавцов и покупателей нескольких магазинов
19.01.2021 10:14
В Чебаркуле жилой дом превратился в ледяную пещеру
19.01.2021 10:10
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2021 09:35
Мороз отменил занятия для младших школьников Челябинска
18.01.2021 18:52
Крещенские морозы придут в Челябинскую область
18.01.2021 18:15
На Крещение в Челябинской области мороз и снег
18.01.2021 17:58
НМУ объявлены на территории шести городов Челябинской области
18.01.2021 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 19 января
18.01.2021 17:36
Задержана жительница Октябрьского района, оформившая кредит на бывшего мужа
18.01.2021 17:33
Жительница Магнитогорска осталась без норковой шубы после тусовки в ночном клубе
18.01.2021 17:32
Горздрав Челябинска будет ликвидирован до конца июля 2021 года
18.01.2021 16:52
Челябинца задержали, когда он забирал из тайника крупную партию наркотиков
18.01.2021 16:42
В три населенных пункта Челябинской области придут «Активные соседи»
18.01.2021 16:31
Самый молодой депутат Думы Челябинска отказалась от мандата
18.01.2021 16:15
В Челябинской области еще один класс отправлен на карантин
18.01.2021 16:13
Задержан пьяный магнитогорец, который хотел застрелить соседку
18.01.2021 16:11
В Челябинске завели дело на мажора за гонки на Mercedes для Instagram
18.01.2021 15:41
Челябинская область может стать территорией добра
18.01.2021 15:32
В Миассе 14-летняя школьница из ревности пырнула ножом своего парня
18.01.2021 15:06
«Светлое прошлое» подарило челябинскому музею новые планы на будущее
18.01.2021 15:02
Женихи и невесты Челябинской области выбрали первые красивые свадебные даты
18.01.2021 14:51
В Челябинской области из-за отсутствия тепловизоров закрыли три магазина
18.01.2021 14:41
Депутат из Кунашакского района послал осужденного работать на пилораму к своей супруге
18.01.2021 14:35
Технологии «Интерсвязи» раскрывают новые свойства привычных вещей
18.01.2021 14:26
В Златоусте стартует третий тур чемпионата России по водному поло
18.01.2021 13:53
Максим Пекарский ударно провел выходные и купил «Сталь»
18.01.2021 13:47
Мэрия Челябинска: Есть снижение цен на продукты
18.01.2021 13:44
В Челябинске ликвидирован домашний наркопритон
18.01.2021 13:34
Челябинцы сушат белье возле открытого огня и используют бытовые приборы в аварийном режиме работы
18.01.2021 13:01
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП
18.01.2021 12:53
В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по дзюдо
18.01.2021 12:41
Челябинский театр оперы и балета представляет нового солиста
18.01.2021 12:21
В Челябинской области оставили в силе приговор убийце матери двоих детей
18.01.2021 12:12
Прокуратура пришла на помощь замерзающим жителям поселка Саргазы
18.01.2021 12:01
Максим Пекарский: В Златоусте будет тепло
18.01.2021 11:57
ГИБДД ответила по парковкам для мотоциклистов на тротуаре
18.01.2021 11:54
Труженики ЧЦЗ совершенствуют культуру производства
18.01.2021 11:52
Полиция Магнитогорска ищет живодера, который в упор расстрелял собак
18.01.2021 11:48
Более 27 тысяч южноуральцев справились с ковидом
18.01.2021 11:31
Лыжник из Златоуста стал призером Кубка России
18.01.2021 11:24
Кардиолог: Попытка смыть грехи может закончиться досрочной путевкой в рай
18.01.2021 11:21
На Крещение челябинцев просят соблюдать меры «ковидной» безопасности
18.01.2021 11:03
Из Челябинска за неделю вывезли 58 тысяч тонн снега
18.01.2021 11:01
КСП выявила неэффективное использование бюджетных средств при подготовке к саммитам
18.01.2021 10:46
В Магнитогорске 18-летний парень выжил, выпав с седьмого этажа
18.01.2021 10:44
В Симе рыбак провалился под лед и утонул
18.01.2021 10:42
В Челябинске на двух улицах планируют сделать освещение
18.01.2021 10:12
Триумф ориентировщиков Челябинска в Пермском крае
18.01.2021 10:08
Ирина Гехт развенчивает мифы о вакцинах против ковида
18.01.2021 10:08
В Симе рыбаки провалились под лед, один утонул
18.01.2021 10:06
Южноуральцам рекомендуют воздержаться от крещенских купаний
18.01.2021 10:00
Жители поселка Саргазы замерзают в своих квартирах
17.01.2021 20:05
Мороз с порывистым ветром возвращаются на Южный Урал
17.01.2021 19:29
В Крещенский Сочельник в Челябинской области мороз и ветер
17.01.2021 19:03
В понедельник у православных Крещенский Сочельник
17.01.2021 13:31
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 41 тысячу
16.01.2021 13:58
В миндортрансе Челябинской области новое назначение
16.01.2021 13:17
Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек
15.01.2021 21:32
В Карабаше НМУ продлены еще на сутки
15.01.2021 21:21
В выходные в Челябинской области – потепление, снег, «скачки» давления
15.01.2021 21:08
В Челябинской области планируют привить от ковида порядка 1,6 миллиона жителей
15.01.2021 18:23
Число заболевших ОРВИ южноуральцев растет
15.01.2021 17:58
Власти заверяют, переболевших ковидом южноуральцев берут под наблюдение. Жители опровергают
15.01.2021 16:59
Анонсы событий и мероприятий на 16-18 января
15.01.2021 16:54
Гехт: Отказавшимся от вакцинации бюджетникам не грозят увольнением
15.01.2021 16:48
Кадастровая палата: озеро Смолино в Челябинске – это осколок древнего океана
15.01.2021 16:46
В Челябинске ступеньки в подземных переходах превратились в горки
15.01.2021 16:19
Новое место под строительство детского хирургического корпуса в Челябинске не рассматривается
15.01.2021 16:16
В КСП рассказали, как обжаловать штрафы с камер в плохую погоду
15.01.2021 16:15
ВТБ выдал первые 500 автокредитов по новой госпрограмме
15.01.2021 16:01
Не нырять с головой, быть в тапочках и в резиновой шапочке
15.01.2021 16:00
Корпоративный календарь ЧЦЗ на 2021 год объединил личные истории металлургов
15.01.2021 15:58
Легендарный «ариэлевец» Борис Каплун встретил свое 70-летие в Историческом музее
15.01.2021 15:50
ОАО «ММК-МЕТИЗ» осваивает новые виды продукции для машиностроения и строительства
15.01.2021 15:47
В Челябинской области потратят 100 миллионов рублей на бездомных животных
15.01.2021 15:39
Новые возможности для отдыха появились на горнолыжном курорте Магнитогорска
15.01.2021 15:36
На ММК продлили вакцинацию от гриппа
15.01.2021 15:08
Жителей челябинского микрорайона испугали взрывы
15.01.2021 14:55
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид
15.01.2021 14:39
Наталья Котова поздравила с юбилеем основателя театра современного танца
15.01.2021 14:10
В Челябинской области отвалилась плитка на постаменте памятника Ленину
15.01.2021 13:55
«Макфе» не вернут 30 миллионов залога, которые она заплатила за фигуранта дела Юревича
15.01.2021 13:53
Алексей Текслер изменил структуру миндортранса, перераспределив обязанности замминистра
15.01.2021 13:28
Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне
15.01.2021 13:24
Челябинцы стали пить меньше? В вытрезвителе Челябинска нет наплыва пациентов
15.01.2021 13:18
«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина
15.01.2021 13:11
Житель Агаповки сильно обгорел, решив отогреть замершие трубы отопления строительным феном