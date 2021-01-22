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Пандус вместо горки: челябинцы сняли на видео оригинальную забаву детей

В центре Челябинска двое детей выбрали себе место для катаний в подземном переходе на остановке «Детский мир». Мальчики лет десяти около получаса катались с пандусов для колясок и инвалидов.

Мальчишки, побросав рюкзаки, катались с пандусов на ногах и на спинах. По словам горожан, дети набирали скорость, как при съезде с обычных горок. Судя по всему, это стало возможным благодаря сильному наклону металлических конструкций.

Один из мальчиков на вопрос, почему выбор для катаний пал на пандусы, ответил: «Друг скатился, ну и я за ним».