Пандусы через железнодорожный мост в Челябинске не приспособлены для инвалидов

В Челябинске на пешеходном мосту через железную дорогу появилось объявление, что установленные пандусы не при приспособлены для маломобильного населения. По сути инвалидам, проживающим в Ленинском районе Челябинска, путь в Ленинский район отрезан.

Мост, пандусы на котором установлены, но ими не могут пользоваться инвалиды, в народе именуется старым. Он расположен в районе памятника «Стрелочнику». Им пользуется огромное количество жителей Ленинского района, чтобы попасть в центр.

Агентству «Урал-пресс-информ» прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЮУЖД, сообщив, что пешеходный мост на станции Челябинск-Главный был построен в 1983 году.

«Соответствующие требования Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», часть 1 статьи 1 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N. 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части обеспечения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию объектам и средствам. Таким образом, в связи с тем, что работы по реконструкции моста в период с 2016 года по настоящее время не производились, указанные требования не распространяются на данное сооружение», - сказали в пресс-службе.

Установленные на данном мосту аппарели - накладные конструкции на лестничные марши, состоящие из двух раздельных направляющих, предназначены для перемещения тележек с багажом либо порожних колясок. Уклон и максимальная высота одного подъема моста не предусматривают перемещение маломобильных граждан или детей в креслах или колясках.

При формировании долгосрочной инвестиционной программы будет рассмотрен вопрос устройства пандусов, учитывая технические возможности пешеходного моста, сообщили в веломстве.

Фото предоставлено очевидцем