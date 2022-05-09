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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, девятого мая, вместе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Великой Победы.
День Победы
День Победы
09.05.2022

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09.05.2022

В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2022

Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
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08.05.2022

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
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08.05.2022

В Магнитогорске зажгут свечи Победы

Великая Отечественная война
День Победы
Парад Победы
Общество
09.05.2022 12:34
Фото: Богдан Писаренко

Вечная слава героям!

Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

Парад Победы, который состоялся сегодня, девятого мая, в 11 часов на площади Революции в Челябинске, объединил тысячи южноуральцев и стал поистине грандиозным событием – очень торжественным, очень красивым, очень праздничным.

Чеканя шаг, курсанты челябинского филиала военно-воздушной академии имени Жуковского вынесли на площадь знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации – под звуки всем известной песни «Вставай, страна огромная» в исполнении военного оркестра.

Знамя Победы – государственная реликвия, символ Победы советского народа над фашизмом. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного первого мая 1945-го года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Юнармейцы, военные, правоохранители, представители силовых структур Челябинска в парадной форме, вытянувшиеся по струнке, блеск орденов и медалей, торжественная музыка, нескончаемое «Ура», раритетная техника - зрители с замиранием сердца наблюдали за развернувшимся в самом сердце южноуральской столицы действа. Главными гостями события стали, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда – им подготовили почетные места на трибунах, чтобы они смогли как следуют разглядеть праздничное шествие по случаю 77-й годовщины Победы.

Посмотреть на торжественное построение военных, полюбоваться раритетной техникой – времен Военной Отечественной войны и послевоенных лет (в том числе легендарным Т-34 и другой знаменитой техникой, создававшейся на Южном Урале; мотоциклами с пулеметами; легковыми вездеходами; советскими автомобилями повышенной проходимости; плавающим автомобилем-транспортером), величественным полетом крылатых посланников - самолетов - регионального отделения ДОСААФ России, собрались, с Георгиевскими ленточками на одежде и головных уборах, представители всех поколений – от мала до велика. Челябинцы и гости из региона соскучились по «живому» празднованию Великой Победы – позади два года ограничений.

Южноуральцы, пришедшие на парад Победы, признались, что очень рады видеть друг друга – праздник объединил земляков, патриотов, единомышленников, сынов и дочерей нашей великой Родины. Родители, дедушки и бабушки привели на площадь Революции детей и внуков – мальчишки и девчонки восхищенно наблюдали за шедшими в торжественном строю наследниками славных традиций поколения победителей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обратившийся к участникам события с приветственным словом, назвал День Великой Победы самым дорогим, самым важным, святым днем в истории нашей страны и всего мира.

Алексей Текслер напомнил, что ровно 77 лет назад, девятого мая 1945-го года, на площади Революции Челябинска состоялось многотысячное народное шествие – люди шли, обнимаясь и ликуя, с одним словом на устах: «Победа».

«Наш народ выдержал все, не дрогнул перед нацистской угрозой. В каждом населенном пункте Челябинской области есть памятники героям, каждая семья хранит память о фронтовиках и тружениках тыла. Мы никому не дадим переписать историю», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил также, что сейчас Россия снова борется с нацизмом – поднявшим голову на Украине с молчаливого одобрения коллективного Запада. Российская армия пришла защитить, спасти своих соотечественников на Донбассе, чтобы отстоять его свободу и независимость.

«Российский народ верен заветам своих отцов, мы твердо поддерживаем президента нашей страны. Несмотря ни на какое давление и санкции Россия будет делать все, чтобы не допустить возрождения нацизма. Нынешние воины – прямые наследники ветеранов Великой Отечественной войны, преемники поколения победителей, которое стало образцом стойкости, мужества и любви к Родине, их отличают небывалые решимость и сила духа. Солдаты и офицеры не жалеют сил, а порой жертвуют свои жизни. Новость о каждой боевой потере отзывается болью в наших сердцах. Россия всегда чтит своих героев. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших воинов», - сказал Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что подвиг погибших за Родину бессмертен - они достойны вечной славы.

После выступления губернатора все собравшиеся девятого мая на площади Революции – гражданские и военные, молодые и пожилые – дружно и самозабвенно пели гимн Российской Федерации, после чего колонны курсантов, юнармейцев, военных, правоохранителей, силовиков, в том числе кинологов ГУФСИНа со служебными собаками, ветеранских организаций прошли по главной площади Челябинска торжественным строем. После шествия колонн началась демонстрация советской техники, которая была верным помощником людей в военные и послевоенные годы.

В завершение парада всего его участники эффектно маршировали под звуки «Дня Победы», а после на площади Революции начались яркие и очень душевные, под военно-патриотические песни, выступления танцевальных коллективов, и появилась славная конница.

В час дня в Челябинске и населенных пунктах региона состоится шествие Бессмертного полка – эту акцию Алексей Текслер назвал самой искренней и благородной из рожденных наследниками Победы. Вместе со всеми россиянами южноуральцы пронесут над головами портреты родных и близких, воевавших на фронте и ковавших победу в тылу.

Автор: Евгения Александрова
Великая Отечественная война
День Победы
Парад Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В челябинском поселке Новосинеглазово отпраздновали Великую Победу
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09.05.2022

В челябинском поселке Новосинеглазово отпраздновали Великую Победу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, девятого мая, поздравила горожан с 77-й
09.05.2022

Наталья Котова: 9 Мая – это особенная дата для всех нас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, девятого мая, вместе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Великой Победы.
День Победы
День Победы
09.05.2022

Челябинск отмечает Великую Победу
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Мэр Челябинска поздравила ветерана Великой Отечественной войны

06.05.2022 11:34

Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске

06.05.2022 10:48

В начале мая в Златоусте установился снежный покров

06.05.2022 10:45

Дело изверга из Сосновского района, который облил малыша кипятком, отправлено в суд

06.05.2022 10:40

Новое здание налоговой службы в Челябинске построено на 30%

06.05.2022 10:37

В Каслинском районе погиб рыбак из Свердловской области

06.05.2022 10:35

Южноуральцы смогут бесплатно распечатать портреты для «Бессмертного полка»

06.05.2022 10:30

Упражнение Жгонка для пробуждения всего организма

06.05.2022 09:26

Обязанности министра здравоохранения Челябинской области официально возложены на Тарасова

06.05.2022 09:03

В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге

05.05.2022 18:14

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды, в горах установится временный снежный покров

05.05.2022 17:53

В Челябинске поставили спектакль про Чистомена

05.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области похолодает, местами дождь со снегом

05.05.2022 17:20

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая

05.05.2022 17:20

В Тракторозаводском районе Челябинска хотят возвести жилой комплекс с садиком и школой

05.05.2022 17:08

Врачи областной больницы Челябинска освоили хирургический способ лечения астмы

05.05.2022 17:05

В Аше по материалам КСП и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

05.05.2022 16:54

В Челябинской области семьи погибших в спецоперации военных получают по одному миллиону рублей

05.05.2022 16:51

Посевная кампания в Челябинской области набирает обороты

05.05.2022 16:48

Челябинцы раскупают лекарство от эпилепсии: в аптеках появился отечественный препарат, но его на всех не хватает

05.05.2022 16:26

Более 566 тысяч пассажиров отправились со станций ЮУЖД в апреле 2022 года

05.05.2022 16:18

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» применяют инновационные технологии в Сосновском районе

05.05.2022 15:10

Задержанного в Испании Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде

05.05.2022 14:29

В Магнитогорске членам ОПГ вынесли приговор крупные за махинации

05.05.2022 14:21

Златоустовцы привезли в Чебаркульский гарнизон «Стихийное бедствие»

05.05.2022 13:46

В Испании задержан Анатолий Шарий

05.05.2022 13:35

Более 350 тысяч южноуральцев окунулись в мир моды с FashionDay «Поколения М»

05.05.2022 13:27

Предпринимателям Челябинска рассказали об экспериментальных правовых режимах и защите персональных данных

05.05.2022 13:17

Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня

05.05.2022 13:15

В центре Челябинска закроют движение транспорта

05.05.2022 12:59

В Бредах беспилотник «вычислил» иностранца, который хотел проникнуть на территорию России

05.05.2022 12:37

Челябинцам предлагают вспомнить подвиг медиков, работавших в эвакогоспитале

05.05.2022 12:16

Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста

05.05.2022 11:54

В системе ОМС Челябинской области будет работать новая страховая компания

05.05.2022 11:49

На озере Айдыкуль ищут пропавшего рыбака

05.05.2022 11:47

Правительство расширило доступ к социальной поддержке для семей с детьми

05.05.2022 11:45

Правительство снизило ставку по льготной ипотеке и разрешило сочетать ее с рыночной ипотекой

05.05.2022 11:38

В ЛНР прибыли автомобили 134-го гуманитарного конвоя МЧС России

05.05.2022 11:30

Полицейские Еманжелинска задержали подростков, которые могли пустить под откос поезд

05.05.2022 11:24

На Солнце произошли крупные вспышки, которые могут привести к магнитным бурям

05.05.2022 11:02

«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет в Челябинск шестого мая

05.05.2022 11:00

Нацпарк «Таганай» проведёт экскурсию для волонтёров

05.05.2022 10:40

Челябинка решила поживиться за счет мигрантов и попала под статью

05.05.2022 10:30

Челябинский актер сериала «САШАТАНЯ» возвращается на ТНТ