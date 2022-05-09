Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

Парад Победы, который состоялся сегодня, девятого мая, в 11 часов на площади Революции в Челябинске, объединил тысячи южноуральцев и стал поистине грандиозным событием – очень торжественным, очень красивым, очень праздничным.

Чеканя шаг, курсанты челябинского филиала военно-воздушной академии имени Жуковского вынесли на площадь знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации – под звуки всем известной песни «Вставай, страна огромная» в исполнении военного оркестра.

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Знамя Победы – государственная реликвия, символ Победы советского народа над фашизмом. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного первого мая 1945-го года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Юнармейцы, военные, правоохранители, представители силовых структур Челябинска в парадной форме, вытянувшиеся по струнке, блеск орденов и медалей, торжественная музыка, нескончаемое «Ура», раритетная техника - зрители с замиранием сердца наблюдали за развернувшимся в самом сердце южноуральской столицы действа. Главными гостями события стали, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда – им подготовили почетные места на трибунах, чтобы они смогли как следуют разглядеть праздничное шествие по случаю 77-й годовщины Победы.

Посмотреть на торжественное построение военных, полюбоваться раритетной техникой – времен Военной Отечественной войны и послевоенных лет (в том числе легендарным Т-34 и другой знаменитой техникой, создававшейся на Южном Урале; мотоциклами с пулеметами; легковыми вездеходами; советскими автомобилями повышенной проходимости; плавающим автомобилем-транспортером), величественным полетом крылатых посланников - самолетов - регионального отделения ДОСААФ России, собрались, с Георгиевскими ленточками на одежде и головных уборах, представители всех поколений – от мала до велика. Челябинцы и гости из региона соскучились по «живому» празднованию Великой Победы – позади два года ограничений.

Южноуральцы, пришедшие на парад Победы, признались, что очень рады видеть друг друга – праздник объединил земляков, патриотов, единомышленников, сынов и дочерей нашей великой Родины. Родители, дедушки и бабушки привели на площадь Революции детей и внуков – мальчишки и девчонки восхищенно наблюдали за шедшими в торжественном строю наследниками славных традиций поколения победителей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обратившийся к участникам события с приветственным словом, назвал День Великой Победы самым дорогим, самым важным, святым днем в истории нашей страны и всего мира.

Алексей Текслер напомнил, что ровно 77 лет назад, девятого мая 1945-го года, на площади Революции Челябинска состоялось многотысячное народное шествие – люди шли, обнимаясь и ликуя, с одним словом на устах: «Победа».

«Наш народ выдержал все, не дрогнул перед нацистской угрозой. В каждом населенном пункте Челябинской области есть памятники героям, каждая семья хранит память о фронтовиках и тружениках тыла. Мы никому не дадим переписать историю», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил также, что сейчас Россия снова борется с нацизмом – поднявшим голову на Украине с молчаливого одобрения коллективного Запада. Российская армия пришла защитить, спасти своих соотечественников на Донбассе, чтобы отстоять его свободу и независимость.

«Российский народ верен заветам своих отцов, мы твердо поддерживаем президента нашей страны. Несмотря ни на какое давление и санкции Россия будет делать все, чтобы не допустить возрождения нацизма. Нынешние воины – прямые наследники ветеранов Великой Отечественной войны, преемники поколения победителей, которое стало образцом стойкости, мужества и любви к Родине, их отличают небывалые решимость и сила духа. Солдаты и офицеры не жалеют сил, а порой жертвуют свои жизни. Новость о каждой боевой потере отзывается болью в наших сердцах. Россия всегда чтит своих героев. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших воинов», - сказал Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что подвиг погибших за Родину бессмертен - они достойны вечной славы.

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После выступления губернатора все собравшиеся девятого мая на площади Революции – гражданские и военные, молодые и пожилые – дружно и самозабвенно пели гимн Российской Федерации, после чего колонны курсантов, юнармейцев, военных, правоохранителей, силовиков, в том числе кинологов ГУФСИНа со служебными собаками, ветеранских организаций прошли по главной площади Челябинска торжественным строем. После шествия колонн началась демонстрация советской техники, которая была верным помощником людей в военные и послевоенные годы.

В завершение парада всего его участники эффектно маршировали под звуки «Дня Победы», а после на площади Революции начались яркие и очень душевные, под военно-патриотические песни, выступления танцевальных коллективов, и появилась славная конница.

В час дня в Челябинске и населенных пунктах региона состоится шествие Бессмертного полка – эту акцию Алексей Текслер назвал самой искренней и благородной из рожденных наследниками Победы. Вместе со всеми россиянами южноуральцы пронесут над головами портреты родных и близких, воевавших на фронте и ковавших победу в тылу.