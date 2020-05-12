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Парки, скверы и базы отдыха в Челябинской области в ближайшее время открывать не будут

Общество
Вчера, 22:45
Автор: 
Олеся Денисова

Жителям Челябинской области не стоит ожидать в ближайшее время открытия парков и скверов. Не начнут работать пока и загородные базы отдыха. Все это ради безопасности жителей.

Об этом сообщил первый вице-губернатор Виктор Мамин на брифинге 12 мая.

«Парки и скверы начнут открывать, когда будут сняты ограничения по решению оперативного штаба. В методических рекомендациях прописано, что для принятия решения нужны соответствующие критерии, пока мы им не соответствуем», - рассказал Виктор Мамин.

Роспотребнадзор подготовил и направил в регионы рекомендации по снятию ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предлагается ослаблять режим в три этапа. Парк, скверы и иные места отдыха рекомендовано открывать только на третьем этапе и при условии соблюдения социальной дистанции. Окончательное решение о снятии ограничений в каждом регионе принимает губернатор, исходя из ситуации.

На первом этапе разрешат лишь занятия спортом на открытом воздухе (индивидуально или парами), при этом расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров. Можно будет гулять одному или парами при условии соблюдения социальной дистанции (1,5 метра) и не в местах массового скопления людей. Немало южноуральцев уже сейчас позволяют себе эти послабления. Нередко можно наблюдать картину, как семья медленным шагом идет в магазин и также очень-очень медленно обратно. А в малых городах так вообще мало кто заботится о соблюдении какой-либо дистанции хоть в магазинах, хоть на улицах. Прогулки на детской площадке будут по-прежнему запрещены. Но уже сейчас, когда еще даже не начали ослаблять режим, во дворах нередко можно увидеть гуляющих ребятишек, которые активно общаются друг с другом.

Виктор Мамин также рассказал, что ситуация по загородным базам отличается от ситуации по паркам и скверам.

Напомним, в связи с эпидемией Covid-19 в России до первого июня закрыты санатории, пансионаты, круглогодичные детские лагеря.

Первый вице-губернатор подчеркнул, что поездка на базу «относится к зоне личной ответственности, личного понимания ситуации».

«Выезд на отдых - это как раз тот случай, когда нужно покинуть место проживания, чего можно избежать. Понятно, что очень хочется приятно провести время на природе, когда хорошая погода. Однако, каждый должен задуматься, готов ли он рискнуть своим здоровьем, здоровьем своих детей, ведь до него там мог отдыхать зараженный», - отметил Мамин.

Решения по загородным базам тоже будут рассматриваться тогда, когда это будет более-менее станет безопасно.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Челябинской области официально подтверждено 1289 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Ковид унес жизни 12 пациентов.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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