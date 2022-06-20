Парламенты Челябинской и Ленинградской областей укрепляют сотрудничество

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Клещи
Зеленая революция
ЖКХ
Борьба с наркотиками
Дело Александра Макарова
С добрым утром, Урал!
Жизнь на минималках
Банкротство Уралбройлер
Метро в Челябинске
Дело Попова и Щербаковой
Бюджет
Дело Корецкого
Глазами краеведа
Арест Николая Сандакова
Дело Виктора Щекотова
Космос
коронав
Крещение
Переселение поселка Роза
Дело Андрея Косилова
Дело Продкорпорации
Коронавирус
корона
ЗСО
День Победы
Выборы в Госдуму
Физкультминутка
Экспедиция ЧелГУ
Мирная миссия-2007
Дело Александра Путина
Ситуация на Украине
Физкультминутки
Дело Александра Уфимцева
Анонсы
Война в Сирии
Бунт в копейской колонии
Экология
Дело Жана Мезенцева
Дело Извекова
Наркотики
Транспорт
карантин
Спецоперация на Украине
Поправки в Конституцию
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Попова и Щербаковой
Метро в Челябинске
Голодовка в Розе
Экспедиция ЧелГУ
Арест Лемешевского
Война в Сирии
Дело Александра Путина
Физкультминутка
Дело Продкорпорации
карантин
Банкротство Уралбройлер
Дело Дмитрия Замятина
Крещение
Клещи
Гроза
Дело Александра Макарова
корона
Бунт в копейской колонии
Выборы мэра
Арест чиновников Озерска
День Победы
Выборы в Госдуму
ЗСО
ЕГЭ
Коррупция в филиале ЧелГУ
АгроПлюс
Переселение поселка Роза
Глазами краеведа
Мусор
Жизнь на минималках
Борьба с наркотиками
Лесные пожары
Арест Ардабьевского
Коронавирус
Космос
Дело Артура Дамерта
Пригородные поезда
Паводок
Детское питание
Арест Васькова
Протесты медиков
Картина маслом
Образование
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске засохшие саженцы на улице Академика Королева заменят 30 июня. Об этом сего
20.06.2022

В Челябинске высохшие саженцы на Тополинке заменят в конце июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что с благоустройством двух знаковых о
20.06.2022

Наталья Котова: С благоустройством Сада камней и инклюзивного сквера нужно поспешить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске, на территории будущего сквера, появилась велосипедная
20.06.2022

Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В начале недели в Челябинской области жара немного спадет, вероятны дожди, а к выходным вновь вер
20.06.2022

В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 20 июня, выпускники Челябинской области могут подавать заявление на прием в колле
20.06.2022

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» признаны лидерами сборной России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

В Озёрске «Золотой петушок» подвёл итоги народного голосования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

Площадь Павших революционеров в Челябинске озеленят на шесть миллионов рублей
Законодательное Собрание Челябинской области
Лазарев
Общество
20.06.2022 12:48
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Парламенты Челябинской и Ленинградской областей укрепляют сотрудничество

Делегация Законодательного собрания Челябинской области во главе со спикером Александром Лазаревым в течение двух дней работала в Ленинградской области. Было подписано важное соглашение о сотрудничестве между парламентами двух субъектов. Депутаты также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака «Воинам Челябинской области» на интернациональной Аллее Памяти и Славы мемориального комплекса «Невский пятачок».

В составе делегации ЗСО Челябинской области помимо спикера были заместитель председателя Анатолий Еремин, депутаты Михаил Видгоф, Евгений Илле и Дмитрий Клеутин.

Законодательные Собрания Челябинской и Ленинградской областей подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатели региональных парламентов Александр Лазарев и Сергей Бебенин.

Соглашение позволит укрепить сотрудничество представительных органов двух регионов в сфере законодательства, расширит обмен опытом в области законотворческой деятельности и парламентского контроля за исполнением законов.

«Символично, что процедура подписания соглашения совпала с проведением Петербургского международного экономического форума. В нем участвуют Президент РФ, министры российского правительства, главы регионов, представители крупного бизнеса. Главная задача форума – создание новой экономической стратегии страны, которая бы отвечала вызовам нынешнего, непростого времени, – отметил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.  - И в этой связи подписанное соглашение о межпарламентском сотрудничестве укрепит экономическое взаимодействие наших областей. Потому что основа всех процессов, происходящих в региональной экономике, – законодательство».

«Мы очень рады, что у нас появился еще один партнер, – отметил в приветственной речи спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. – Новый регион, с которым можно обсудить вопросы функционирования парламентов, отношения с федеральными органами, налоговую систему и другие темы – это очень важно. Будем формировать единую региональную политику».

После завершения процедуры подписания главы законодательных собраний обменялись сувенирами. Александр Лазарев вручил Сергею Бебенину именную майку хоккейного клуба «Трактор». Подарок символизирует единство депутатских команд двух парламентов.

На следующий день, 18 июня, парламентарии Заксобрания Южного Урала приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака «Воинам Челябинской области», которая состоялась на интернациональной Аллее Памяти и Славы мемориального комплекса «Невский пятачок».

В церемонии открытия стелы приняли участие губернаторы Челябинской и Ленинградской областей Алексей Текслер и Александр Дрозденко, председатели законодательных собраний регионов Александр Лазарев и Сергей Бебенин, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, вице-спикер парламента Челябинской области Анатолий Еремин, депутаты Михаил Видгоф, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин.

Почтить память павших воинов-южноуральцев из Челябинской области приехали представители поисковых отрядов, общественных организаций «ЮнАрмия», «Дивизон», «Бессмертный полк», «Дети блокадного Ленинграда», «Совет ветеранов», «Боевое братство», «Волонтеры победы».

«Невский Пятачок» – крохотный плацдарм на берегу Невы, который сыграл важную роль в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Он был назван «пятачком», потому что этот участок на карте можно было закрыть пятикопеечной монетой. Здесь велись ожесточенные, кровопролитные бои, многострадальная земля до сих пор хранит следы бомбежек и артиллерийских атак.

На «Невском пятачке» мужественно сражались солдаты со всего Советского Союза. На протяжении последних лет на территории мемориала устанавливаются стелы в память о защитниках плацдарма. Челябинская область – 30-й регион, который принимает участие в этой эстафете. Проект был инициирован сенатором Маргаритой Павловой, поддержан губернатором Алексеем Текслером. На «невском пятачке» отдали свои жизни сотни воинов из Челябинской области.

Стела изготовлена из змеевика, а сам барельеф — из чугуна. На нем представлен фрагмент сражения. Дополняет стелу гильза, найденная поисковиками на Синявинских высотах, она наполнена южноуральской землей. Автором композиции выступил челябинский скульптор Владислав Булычев.

«Невский пятачок» – место, которое навсегда останется в моей памяти. Этот крошечный плацдарм называют землей бесстрашия. Она обильно полита кровью советских солдат. Свои жизни здесь отдали и красноармейцы из Челябинской области. Мы будем помнить о каждом из них. И в эти дни на Донбассе наши ребята мужественно выполняют свой воинский долг. Они достойны своих дедов и прадедов. Сейчас крайне важно, не дать забыть подвиг защитников «невского пятачка», не дать исказить историческую правду. Это наш долг и святая обязанность. Здесь сражались наши земляки. Они погибли, чтобы жили мы!», – сказал на церемонии открытия стелы Александр Лазарев.

После торжественных речей и открытия стелы участники церемонии возложили к монументу цветы и венки.

Законодательное Собрание Челябинской области
Лазарев
Новости по тегу: Законодательное Собрание Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Александр Лазарев и депутаты отметили День России в городах и районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская полиция сегодня, 17 июня, начала выдавать защитникам леса
Происшествия

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в течение трех дней – с 17 по 19 июня – будет проходить XXVIII Всероссийски
Общество

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию
Экономика
Транспорт

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером принимает участие в меро
Федерация

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
Общество

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита деле
Общество

Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске засохшие саженцы на улице Академика Королева заменят 30 июня. Об этом сего
20.06.2022

В Челябинске высохшие саженцы на Тополинке заменят в конце июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что с благоустройством двух знаковых о
20.06.2022

Наталья Котова: С благоустройством Сада камней и инклюзивного сквера нужно поспешить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске, на территории будущего сквера, появилась велосипедная
20.06.2022

Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В начале недели в Челябинской области жара немного спадет, вероятны дожди, а к выходным вновь вер
20.06.2022

В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 20 июня, выпускники Челябинской области могут подавать заявление на прием в колле
20.06.2022

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.06.2022 13:17

Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке

20.06.2022 13:17

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» признаны лидерами сборной России

20.06.2022 13:15

В Озёрске «Золотой петушок» подвёл итоги народного голосования

20.06.2022 13:05

Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города

20.06.2022 13:05

На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

20.06.2022 12:53

Площадь Павших революционеров в Челябинске озеленят на шесть миллионов рублей

20.06.2022 12:52

В Челябинске назвали сроки установки новых остановок

20.06.2022 12:48

Парламенты Челябинской и Ленинградской областей укрепляют сотрудничество

20.06.2022 12:45

В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон

20.06.2022 12:24

В Челябинске высохшие саженцы на Тополинке заменят в конце июня

20.06.2022 12:16

Наталья Котова: С благоустройством Сада камней и инклюзивного сквера нужно поспешить

20.06.2022 11:42

«Ростелеком» обеспечил еще 25 тысяч снежинцев скоростным оптическим интернетом

20.06.2022 11:37

В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку на Елькина

20.06.2022 11:26

Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка

20.06.2022 10:51

В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется

20.06.2022 10:46

Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно

20.06.2022 10:14

На Аркаиме появился гигантский Созерцатель, на подходе – Жар-птица

20.06.2022 10:01

«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России

20.06.2022 09:57

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж

20.06.2022 09:48

Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки

20.06.2022 09:41

Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО

20.06.2022 09:06

КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа

19.06.2022 21:25

Наёмники едут на Украину за деньгами, но находят смерть (18+)

19.06.2022 17:23

В понедельник в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

19.06.2022 17:14

В понедельник у православных начнется Петров пост

19.06.2022 17:02

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня

19.06.2022 16:48

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня

18.06.2022 18:05

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

18.06.2022 17:54

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

18.06.2022 14:11

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

18.06.2022 14:01

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет

18.06.2022 13:39

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

18.06.2022 13:19

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

18.06.2022 13:10

Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

18.06.2022 12:30

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

18.06.2022 12:05

Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

17.06.2022 23:12

Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете