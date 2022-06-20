Парламенты Челябинской и Ленинградской областей укрепляют сотрудничество

Делегация Законодательного собрания Челябинской области во главе со спикером Александром Лазаревым в течение двух дней работала в Ленинградской области. Было подписано важное соглашение о сотрудничестве между парламентами двух субъектов. Депутаты также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака «Воинам Челябинской области» на интернациональной Аллее Памяти и Славы мемориального комплекса «Невский пятачок».

В составе делегации ЗСО Челябинской области помимо спикера были заместитель председателя Анатолий Еремин, депутаты Михаил Видгоф, Евгений Илле и Дмитрий Клеутин.

Законодательные Собрания Челябинской и Ленинградской областей подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатели региональных парламентов Александр Лазарев и Сергей Бебенин.

Соглашение позволит укрепить сотрудничество представительных органов двух регионов в сфере законодательства, расширит обмен опытом в области законотворческой деятельности и парламентского контроля за исполнением законов.

«Символично, что процедура подписания соглашения совпала с проведением Петербургского международного экономического форума. В нем участвуют Президент РФ, министры российского правительства, главы регионов, представители крупного бизнеса. Главная задача форума – создание новой экономической стратегии страны, которая бы отвечала вызовам нынешнего, непростого времени, – отметил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. - И в этой связи подписанное соглашение о межпарламентском сотрудничестве укрепит экономическое взаимодействие наших областей. Потому что основа всех процессов, происходящих в региональной экономике, – законодательство».

«Мы очень рады, что у нас появился еще один партнер, – отметил в приветственной речи спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. – Новый регион, с которым можно обсудить вопросы функционирования парламентов, отношения с федеральными органами, налоговую систему и другие темы – это очень важно. Будем формировать единую региональную политику».

После завершения процедуры подписания главы законодательных собраний обменялись сувенирами. Александр Лазарев вручил Сергею Бебенину именную майку хоккейного клуба «Трактор». Подарок символизирует единство депутатских команд двух парламентов.

На следующий день, 18 июня, парламентарии Заксобрания Южного Урала приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака «Воинам Челябинской области», которая состоялась на интернациональной Аллее Памяти и Славы мемориального комплекса «Невский пятачок».

В церемонии открытия стелы приняли участие губернаторы Челябинской и Ленинградской областей Алексей Текслер и Александр Дрозденко, председатели законодательных собраний регионов Александр Лазарев и Сергей Бебенин, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, вице-спикер парламента Челябинской области Анатолий Еремин, депутаты Михаил Видгоф, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин.

Почтить память павших воинов-южноуральцев из Челябинской области приехали представители поисковых отрядов, общественных организаций «ЮнАрмия», «Дивизон», «Бессмертный полк», «Дети блокадного Ленинграда», «Совет ветеранов», «Боевое братство», «Волонтеры победы».

«Невский Пятачок» – крохотный плацдарм на берегу Невы, который сыграл важную роль в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Он был назван «пятачком», потому что этот участок на карте можно было закрыть пятикопеечной монетой. Здесь велись ожесточенные, кровопролитные бои, многострадальная земля до сих пор хранит следы бомбежек и артиллерийских атак.

На «Невском пятачке» мужественно сражались солдаты со всего Советского Союза. На протяжении последних лет на территории мемориала устанавливаются стелы в память о защитниках плацдарма. Челябинская область – 30-й регион, который принимает участие в этой эстафете. Проект был инициирован сенатором Маргаритой Павловой, поддержан губернатором Алексеем Текслером. На «невском пятачке» отдали свои жизни сотни воинов из Челябинской области.

Стела изготовлена из змеевика, а сам барельеф — из чугуна. На нем представлен фрагмент сражения. Дополняет стелу гильза, найденная поисковиками на Синявинских высотах, она наполнена южноуральской землей. Автором композиции выступил челябинский скульптор Владислав Булычев.

«Невский пятачок» – место, которое навсегда останется в моей памяти. Этот крошечный плацдарм называют землей бесстрашия. Она обильно полита кровью советских солдат. Свои жизни здесь отдали и красноармейцы из Челябинской области. Мы будем помнить о каждом из них. И в эти дни на Донбассе наши ребята мужественно выполняют свой воинский долг. Они достойны своих дедов и прадедов. Сейчас крайне важно, не дать забыть подвиг защитников «невского пятачка», не дать исказить историческую правду. Это наш долг и святая обязанность. Здесь сражались наши земляки. Они погибли, чтобы жили мы!», – сказал на церемонии открытия стелы Александр Лазарев.

После торжественных речей и открытия стелы участники церемонии возложили к монументу цветы и венки.