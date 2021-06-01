Павел Крутолапов утвердил типовой проект челябинских автостоянок

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов утвердил типовой проект городских автостоянок. Он подчеркнул, что все новые парковки должны создаваться в областном центре с учетом требований документа.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, которое возглавляет Крутолапов, проект был разработан и утвержден в соответствии с решением городской думы от девятого декабря 2020 года «Об утверждении Порядка благоустройства территорий общего пользования города Челябинска для размещения объектов благоустройства (площадок автостоянок)».

Приказ Павла Крутолапова вступил в силу 26-го мая. Контролировать его исполнение будет он сам.

Эскизный проект автомобильных стоянок размещен здесь.