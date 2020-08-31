Перед 1 сентября ГИБДД Челябинска запустила челендж «В школу по правилам»
Госавтоинспекция города Челябинска запускает челендж «В школу по правилам». Стражи порядка хотят напомнить детям, что они являются полноценными участниками дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД напоминают школьникам элементарные правила безопасности.
«Идя в школу, будьте всегда примером для всех пешеходов и водителей. Переходите дорогу только по пешеходному переходу. При переходе дороги помните, что дорогу нельзя перебегать, при переходе дороги по пешеходному переходу нельзя пользоваться телефоном. Обязательно убедитесь, что все машины остановились, чтобы вас пропустить. А чтобы вы были более заметны для водителей в темное время суток, обязательно носите на одежде и портфеле световозращаюшие наклейки, значки и брелоки», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.
Помните, что соблюдение правил дорожного движения - это не только ваша безопасность, но и проявление вашей культуры и воспитания.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.