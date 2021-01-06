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06.01.2021 13:27
Перед Рождеством челябинские пожарные вышли в рейды по храмам

В преддверии Рождества с целью обеспечения пожарной безопасности в храмах, церковных приходах и часовнях города Челябинска сотрудники государственного пожарного надзора вышли в рейды. Праздник должен пройти без происшествий.

В ходе рождественских рейдов пожарные особое внимание уделяют состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и знанию персоналом действий в случае возникновения пожара.



Как сообщили в челябинском пожарно-спасательном гарнизоне, с настоятелями и служителями храмов специалисты проводят беседы и инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Добавим, что весь период проведения церковных служб шестого и седьмого января, сотрудники МЧС будут дежурить во всех культовых зданиях, рассчитанных на массовое присутствие людей. Также будет организовано несение дежурства личным составом пожарных караулов Челябинского гарнизона на пожарных автоцистернах.

Напомним, Рождество Христово — христианский праздник, связанный с памятью о рождении Иисуса Христа. Утвержден согласно датировке празднования, принятой в Русской Православной Церкви. Отмечается в России седьмого января по григорианскому календарю, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. Рождество считается в православной церкви вторым по значимости праздником после Пасхи. Праздник предваряется многодневным Рождественским или Филипповым постом, длящимся с 28 ноября по шестое января.

Также Рождество является началом Святок, то есть святых дней. Святки продолжаются до дня Крещения (19 января). У невоцерковленных людей этот период считался самым действенным для совершения разнообразнейших гаданий.

В ночь с шестого на седьмое января, по телеканалам будет транслироваться праздничное рождественское богослужение: великое повечерие, утреня и Литургия (после восстановления храма — из храма Христа Спасителя). Некоторые православные верующие в это время участвуют в богослужении непосредственно в храме.

В условиях действия в Челябинской области режима повышенной готовности южноуральцев просят постараться встретить Рождество дома.

Фото: Челябинский пожарно-спасательный гарнизон

Автор: Инна Шемаева
Рождество
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