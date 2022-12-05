Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов

В первом инклюзивном сквере Челябинска, который обустраивают на пересечении улиц Труда и Володарского в Центральном районе, подрядчик завершил монтаж стандартных малых архитектурных форм (по первому этапу благоустройства).

Как сообщил сегодня, пятого декабря, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев, в течение последней недели в сквере тестировали освещение.

«Работает нормально, ежедневно включается в автоматическом режиме», - отметил чиновник.

По словам Виктора Ереклинцева, в настоящее время в сквере на Труда - Володарского продолжается реализация завершающего этапа благоустройства текущего года – установка и монтаж спортивных и детских игровых элементов. До конца года основная часть этой работы (90 процентов) будет сделана.

Благоустройство общественного пространства, предназначенного для жителей с ограниченными возможностями здоровья, продолжится в 2023 году. Как ранее рассказывал Виктор Ереклинцев, грядущей весной останется доделать тактильную тропу и установить карусель.

По тактильной тропе – специально оборудованной дорожке из натуральных материалов (гальки, щебня, гранита, дерева) – можно будет гулять босиком. Авторы идеи (проект благоустройства сквера разрабатывал Центр развития городской среды Челябинска) обещают пользу от таких прогулок.