05.12.2022
Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
05.12.2022
Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)
04.12.2022
Житель Уфы пытался украсть наборы конструкторов в магазине Златоуста
Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов
Освещение и МАФы установлены, монтируются спортивные и игровые элементы
05.12.2022
В Челябинске выбирают места для елочных базаров
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
29.11.2022
На новую прогулочную зону по проспекту Победы в Челябинске потратят 24,5 миллиона рублей
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022