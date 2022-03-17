17.03.2022
Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками
17.03.2022
Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца
16.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
16.03.2022
Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
16.03.2022
Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан
ПФР: Информация о выплатах по 10 тысяч на каждого ребенка в марте – фейк
23.02.2022
Какие выплаты положены отставным военным и силовикам и их семьям от ПФР
31.01.2022
Жители Челябинской области начали получать социальные выплаты от Пенсионного фонда
29.12.2021
Минсоц передаст часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки в ПФР
16.12.2021
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022