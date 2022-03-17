ПФР: Информация о выплатах по 10 тысяч на каждого ребенка в марте – фейк

Пенсионный фонд Российской Федерации предупреждает жителей о фейковой информации, распространяемой в соцсетях, по поводу выплат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В соцсетях появилась информация о том, что президент подписал Указ о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На новое пособие имеют право дети от 0 до 17 лет. Якобы, выплаты начнутся уже с 18 марта.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о выплате 10 тысяч рублей в марте на каждого ребенка», - предупредили россиян в пенсионном фонде и призвали быть бдительными.

«Вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР и в группе ПФР ВКонтакте.

Накануне на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент Владимир Путин напомнил, что уже принято решение о введении с первого апреля выплат на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами.

«Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребёнка такого возраста. Сейчас в среднем по стране это до 12 тысяч 300 рублей, - отметил глава государства. - Таким образом, у нас выстроится единая система поддержки с момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления ребёнка, и вплоть до достижения ребёнком 17 лет».