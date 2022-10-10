Пир во время чумы?

Жителей не услышали: челябинские власти хотят потратиться на «Световой потолок»

В Челябинске к Новому году «Световой полоток» должен сменить светомузыкальный тоннель на Кировке. Новая конструкция окончательно еще не закуплена, но подрядчик уже определен (название фирмы пока не разглашается). Сумма контракта составляет 86 миллионов рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, в тендере участвовали три фирмы. Изначально стоимость контракта составляла 124 миллиона рублей. Выиграл участник, который смог предложить минимальную цену – 86 миллионов рублей. «Световой потолок» заменит на Кировке светомузыкальный тоннель.

«Новая конструкция будет установлена на пешеходной улице Челябинска (от проспекта Ленина до улицы Труда). Куда будет перенесен световой тоннель, пока неизвестно», - сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, что ранее челябинцы говорили о том, что им не нужны шарики-фонарики за много миллионов рублей на фоне частичной мобилизации. горожанам важнее помощь мобилизованным землякам, которых направляют в зону проведения специальной военной операции и где они будут рисковать жизнью.

Представители Общероссийского Народного фронта, озвучив позицию челябинцев, обратились к главе города Наталье Котовой с предложением «минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в СВО».

Кстати, во многих регионах России власти решили отменить новогодние мероприятия и собираются направить на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

Какие регионы отменили мероприятия на Новый год 2023 сообщает сообщает 360tv:

- в Калуге будут отменены новогодние празднования, фейерверки, концерты и массовые гуляния;

- в Ялте отменен салют и световые инсталляции к празднованию Нового года;

- в Ленинградской области отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы;

- в Нижнем Новгороде отменены все массовые гуляния на Новый год;

- в Санкт-Петербурге отменены новогодние и рождественские мероприятия. Новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраняются.

Этот список можно дополнить соответствующим решением курганских властей.

«Молодцы! Вот с кого надо брать пример. Ради наших солдат. Просим от всего Челябинска. Давайте лучше вспомним, как готовились к Новому году в СССР. Будем строить горки во дворах, лепить снежных баб, делать гирлянды своими руками. А помните те фонарики из цветной бумаги? Это же дешевле, чем ваши огни по всему городу за миллионы рублей», - считает жительница города Надежда Галиева.

«Нужно помогать тем, кто защищает нас! И задуматься всерьез, что для кого-то - это бизнес, не взирая на СВО», - пишет Екатерина Кулешова.

Услышит ли власть жителей Челябинска? Простых жителей, которые на свои кровные покупают теплые вещи мобилизованным, собирают посылки, аптечки. Им явно не до фонариков, ведь на фронт ушли их сыновья, братья, мужья, отцы.