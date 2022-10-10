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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида
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10.10.2022 13:58

Пир во время чумы?

Жителей не услышали: челябинские власти хотят потратиться на «Световой потолок»

В Челябинске к Новому году «Световой полоток» должен сменить светомузыкальный тоннель на Кировке. Новая конструкция окончательно еще не закуплена, но подрядчик уже определен (название фирмы пока не разглашается). Сумма контракта составляет 86 миллионов рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, в тендере участвовали три фирмы. Изначально стоимость контракта составляла 124 миллиона рублей. Выиграл участник, который смог предложить минимальную цену – 86 миллионов рублей. «Световой потолок» заменит на Кировке светомузыкальный тоннель.

«Новая конструкция будет установлена на пешеходной улице Челябинска (от проспекта Ленина до улицы Труда). Куда будет перенесен световой тоннель, пока неизвестно», - сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, что ранее челябинцы говорили о том, что им не нужны шарики-фонарики за много миллионов рублей на фоне частичной мобилизации. горожанам важнее помощь мобилизованным землякам, которых направляют в зону проведения специальной военной операции и где они будут рисковать жизнью.

Представители Общероссийского Народного фронта, озвучив позицию челябинцев, обратились к главе города Наталье Котовой с предложением «минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в СВО».

Кстати, во многих регионах России власти решили отменить новогодние мероприятия и собираются направить на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

Какие регионы отменили мероприятия на Новый год 2023 сообщает сообщает 360tv:

 - в Калуге будут отменены новогодние празднования, фейерверки, концерты и массовые гуляния;

 - в Ялте отменен салют и световые инсталляции к празднованию Нового года;

 - в Ленинградской области отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы;

- в Нижнем Новгороде отменены все массовые гуляния на Новый год;

 - в Санкт-Петербурге отменены новогодние и рождественские мероприятия. Новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» в городском календаре сохраняются.

Этот список можно дополнить соответствующим решением курганских властей.

«Молодцы! Вот с кого надо брать пример. Ради наших солдат. Просим от всего Челябинска.  Давайте лучше вспомним, как готовились к Новому году в СССР. Будем строить горки во дворах, лепить снежных баб, делать гирлянды своими руками. А помните те фонарики из цветной бумаги? Это же дешевле, чем ваши огни по всему городу за миллионы рублей», - считает жительница города Надежда Галиева.

«Нужно помогать тем, кто защищает нас! И задуматься всерьез, что для кого-то - это бизнес, не взирая на СВО», - пишет Екатерина Кулешова.

Услышит ли власть жителей Челябинска? Простых жителей, которые на свои кровные покупают теплые вещи мобилизованным, собирают посылки, аптечки. Им явно не до фонариков, ведь на фронт ушли их сыновья, братья, мужья, отцы.

Автор: Инна Шемаева
частичная мобилизация
поддержка защитников
администрация города Челябинска
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07.10.2022 09:53

ММК успешно заменяет импортные препараты российскими аналогами

07.10.2022 09:34

Сегодня начнутся выплаты на детей в семьях мобилизованных южноуральцев

07.10.2022 08:31

ИГРУШКИ: ПОКУПАЕМ В ИНТЕРНЕТЕ

06.10.2022 21:12

Экономика Челябинской области переходит на мобилизационные рельсы

06.10.2022 19:56

В пятницу в Челябинской области местами пройдут небольшие дожди

06.10.2022 19:49

Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября (18+)

06.10.2022 19:00

В Челябинской области ввели дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

06.10.2022 18:30

В Челябинске чествовали горожан старшего поколения

06.10.2022 18:24

Мобилизованных жителей Кусинского района обеспечивают берцами местного производства

06.10.2022 18:03

В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

06.10.2022 17:57

В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы

06.10.2022 17:44

Много психологизма, загадок и романтики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink

06.10.2022 17:05

Исторический музей Южного Урала покажет великое наследие Волжской Булгарии

06.10.2022 17:04

СОБР отмечает юбилей

06.10.2022 17:01

Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела

06.10.2022 16:43

Театр драмы на сцене Театра оперы и балета

06.10.2022 16:40

Мобилизованные парни из Уйского района обратились к землякам с просьбой о помощи

06.10.2022 16:25

Как найти качественный сервис ремонта стартера, генератора в Москве