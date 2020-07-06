План по призыву в Челябинске будет выполнен в срок

В Челябинске заканчивается весенняя призывная компания. Государственное задание выполнено на 74 процентов. Ряды российской армии пополнят около семисот южноуральцев.

Об этом сообщила сегодня, шестого июля, глава Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Неплохо отработали, план выполнен на 74 процента. В отстающих у нас Калининский и Курчатовский районы Челябинска. Просьба активизировать работу и до девятого числа выполнить госзадание», - сказала Наталья Котова.

Напомним, в Челябинске по количеству молодых людей, отправленных на службу в вооруженные силы Российской Федерации, по данным на 30 июня план выполнен только на 47 процентов. Глава города Наталья Котова тогда обратилась к полиции за помощью в поисках уклонистов.

Команды будущих солдат российской армии формируются на областном сборном пункте "Челябинск-Южный", где в связи с угрозой распространения коронавируса соблюдаются все необходимые меры безопасности.