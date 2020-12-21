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По поручению президента ММК награжден за бескорыстный вклад в борьбу с коронавирусом

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) и лично председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награждены за бескорыстный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году.

Награды – грамоты к памятным медалям – из рук главы региона Алексея Текслера, исполнившего поручение президента РФ, в администрации Магнитогорска принимал генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Губернатор отметил, что в течение всего года в рамках движения взаимопомощи «Мы вместе» комбинат вносил существенный вклад в борьбу с пандемией и оказывал большую социальную помощь жителям Магнитогорска.

«Мы помним продуктовые наборы и ту поддержку, которую ваше предприятие оказывало учреждениям здравоохранения. Разрешите вручить вам, Павел Владимирович, памятную медаль и грамоту, и прошу передать награду Виктору Филипповичу – за помощь во время пандемии», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что Магнитогорский металлургический комбинат является ответственным партнером для региона и города.

«Тот вклад, который вы внесли в борьбу с коронавирусом, является лучшим примером социально ответственного бизнеса. Это отметил президент России, и я со своей стороны хочу высказать вам слова благодарности», - отметил Алексей Текслер.

Павел Шиляев в ответном слове поблагодарил губернатора за столь высокую оценку вклада Магнитогорского металлургического комбината.

«С первых дней появления угрозы мы очень серьезно к этому отнеслись и поняли, что тяжелее всех тем, кто имеет ограничения по возрасту и здоровью. Работу мы проводили вместе с администрацией Магнитогорска, то есть с нашей стороны была материальная помощь, а уже городская власть сделала так, чтобы эта помощь дошла до каждого нуждающегося, до учеников, учителей. Это действительно было общее дело, сплотившее многотысячный коллектив комбината – рабочих, руководителей. Дай бог, чтобы пореже возникали подобные ситуации, но в случае их появления мы готовы оказать помощь», - сказал Павел Шиляев.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», во время общения с прессой гендиректор комбината процитировал Виктора Рашникова, сказавшего, что в создавшейся ситуации людям как никогда нужна была реальная поддержка и помощь.

Именно поэтому, по словам председателя совета директоров ПАО «ММК, было принято единственно возможное в такой ситуации решение – помочь Магнитогорску и его жителям в столь тяжелое время.