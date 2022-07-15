По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки

В Челябинске по южной стороне Ленинградского моста, сегодня, 15-го июля, открытого после капитального ремонта, пошли маршрутки.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, маршрутные такси №39, №46, №86, №91 начали движение в сторону ЧТЗ.

Маршрутные такси №12 и №54, а также автобусы начнут осуществлять движение по мосту после полного его открытия.