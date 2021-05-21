Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов

В ночь с 20 на 21 мая дорожники установили надземный пешеходный переход на автодороге в районе конно-спортивного комплекса «Рифей».

Как сообщает миндортранс региона, надземный пешеходный переход был смонтирован на участке 4 км - 5 км автомобильной дороги Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского муниципального района (в районе КСК «Рифей»).

«Это позволит разделить транспортный и пешеходный потоки в разные уровни», - уточнили в миндортранса.

ФОТО: миндортрас региона