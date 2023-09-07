Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска

Центральный районный суд Челябинска седьмого сентября вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке лошадей для конноспортивного комплекса «Рифей».

Как сообщили агентству в суде, старшему тренеру областного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью Рифей имени Латышева» Светлане Дубовик назначено наказание пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 300 тысяч рублей.

Руководителю фирмы-поставщика Руслану Горбунову - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 260 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск от представителей потерпевших. В пользу КСК «Рифей» им придется выплатить 2,3 миллиона рублей ущерба (субсидиарная ответственность).

Установлено, в октябре-декабре 2021 года обвиняемые путем заключения контрактов на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости похитили денежные средства спортивной школы в сумме 2,9 миллиона рублей, выделенные в качестве субсидии на развитие конного спорта.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.