07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
07.09.2023
Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске
07.09.2023
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
07.09.2023
Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму
07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
21.05.2021
Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
22.03.2021
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
18.06.2019
Кубок губернатора Челябинской области покинул малую родину
13.06.2019
Челябинск готовится к десятому Кубку губернатора по конному спорту
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023