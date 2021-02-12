Под Челябинском устранили аварию, оставившую без воды и света Рощино

Под Челябинском в поселке Рощино устранили коммунальную аварию, из-за которой жители остались без света и воды. Рабочим пришлось заменить часть трубы, которая безаварийно работала 30 лет, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» глава сельского поселения Людмила Ефимова.

Вода вернулась почти во все дома поселка 11 февраля после девяти часов вечера. Проблемным остается дом №18 на улице Ленина. Сейчас там также ведутся работы по замене трубы.

«Эта коммунальная авария осталась позади, мы заменили часть трубы, - рассказала глава поселка Рощино. - Дело в том, что труба залегает на глубине более четырех метров, идет под всеми коммуникациями, в том числе и электрическими. Поверх нее также лежат другие коммуникации. За 30 лет на этой трубе аварий не было никогда. Мы в прошлом году и в позапрошлом году меняли водоводы, где было все плохо. А здесь все было тихо и спокойно».

Людмила Ефимова добавила, что администрация будет анализировать со специалистами причины аварии.

«У нас и новая организация (ООО «Лазурит», - прим.автора) проявила себя, помогали специалисты «Рависа», бывшие специалисты, которые работали. Сложно было, - сказала Людмила Ефимова. - Надо было найти решение, как в 32-градусный мороз сделать все быстро, правильно, надолго. Надеюсь, мы все-таки с этой задачей справились. Хотелось бы, чтобы таких аварий больше не было».

Напомним, из-за прорыва трубы девятого февраля жители поселка Рощино остались без электричества и водоснабжения. Специалисты вели работы с перерывами, чтобы дать южноуральцам возможность делать запасы воды. Для устранения аварии привлекли и жителей поселения с опытом работы на водопроводе.