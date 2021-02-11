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Жители Рощино помогают рабочим устранять аварию на водоводе

Под Челябинском в поселке Рощино продолжаются аварийные работы по восстановлению подачи воды в жилых домах. В них задействованы не только организации, которые обслуживают сети водоснабжения, но и жители с опытом работы на водопроводе, сообщили в администрации сельского поселения.

Авария на водопроводе произошла во вторник, девятого февраля. По данным администрации Рощино, труба проложена на глубине ниже четырех метров. Поэтому у рабочих возникли сложности с тем, чтобы определить точное место аварии.

Работы по устранению аварии ведутся днем. По вечерам рабочие восстанавливают подачу воды, чтобы жители могли сделать запас.

«Администрация поселения понимает ваше беспокойство по -поводу аварий на водоводе и электрических сетях, - сказали в администрации поселка. - Сразу хотим сказать, эти аварии произошли на участках, которые более 30 лет работали безаварийно».

Работы проводит ООО «Лазурит». Организации помогают службы ООО «Равис», работники УК «Партнер» и жители, которые имели опыт работы на водопроводных сетях.

Напомним, что электроснабжение в поселке восстановили сегодня, 11 февраля. По словам замглавы администрации Рощинского сельского поселения Евгения Андрейченко, подвоз воды будет организован в том случае, если рабочие будут выходить за рамки нормативов по отключению воды.