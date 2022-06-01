Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провел торжественную церемонию награждения несовершеннолетних, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников.

Среди награждаемых из четырнадцати регионов России была 13-летняя жительница Магнитогорска Кристина Волик. В марте 2021 года она оказала содействие полицейским в раскрытии грабежа. Девочка преследовала преступника, похитившего женскую шубу из медицинского учреждения города. Заметив погоню, подозреваемый бросил похищенное имущество и скрылся. Кристина указала прибывшим полицейским направление, в котором скрылся злоумышленник, и передала им брошенную шубу. Благодаря храбрости 13-летней девочки и точному описанию примет преступник был задержан. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Агаповского района Челябинской области. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Главный полицейский России отметил, что каждый из награжденных детей став свидетелем противозаконных действий, не дрогнул, не испугался, а отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни, задержаны опасные преступники, восстановлена справедливость.

«Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но какую бы профессию вы не избрали, главное – оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды», - сказал Колокольцев.

Награждение проходило в Челябинске. Из рук начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова Кристина и ее мама получили букеты цветов, грамоту, подписанную министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, и благодарность от имени главного полицейского Южного Урала.