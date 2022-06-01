01.06.2022
Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
01.06.2022
Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
01.06.2022
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
01.06.2022
Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС
01.06.2022
Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание
Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
30.05.2022
Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
27.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
20.05.2022
Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска
18.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022