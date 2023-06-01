Михаил Скоков вручил семилетнему герою из Верхнеуральска грамоту министра МВД России

Семилетний Илья Красюк из Верхнеуральска (Челябинская область) удостоен благодарности министра внутренних дел РФ – почетную грамоту от имени Владимира Колокольцева маленькому герою вручил начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков.

В июле прошлого года Илья катался на велосипеде в заброшенном парке. Проезжая мимо сложенных в кучу автомобильных покрышек, он услышал стоны и крики о помощи. Подъехав ближе, мальчик увидел обессиленную пожилую женщину, которая, как оказалось, хотела присесть на сложенные друг на друга покрышки, чтобы отдохнуть после долгой прогулки, но провалилась внутрь. Самостоятельно выбраться из «ловушки» пенсионерка не могла – так она провела почти целые сутки.

Илья быстро сообразил, что делать, и побежал за помощью к патрульной машине, находившейся вблизи парка. Вскоре пожилой женщине оказали необходимую помощь.

«Благодаря неравнодушию и отзывчивости мальчика пострадавшая была спасена. А в районной верхнеуральской школе №2 классный руководитель, учителя и ребята теперь гордятся своим одноклассником», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, награждение генералом полиции Владимиром Колокольцевым детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, приурочено к Международному Дню защиты детей, который отмечается сегодня, первого июня.

Глава МВД России отметил, что люди, способные на подвиг, во все времена пользовались уважением и почетом, их поступки остаются в истории, находят отражение в произведениях литературы и искусства.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. По его словам, что, среди таких людей много молодежи, вдвойне отрадно».

Глава ведомства поблагодарил юных героев за добрые дела и отметил, что всех их объединяют такие качества, как благородство, ответственность, принципиальность.

Владимир Колокольцев пожелал ребятам отличных оценок, здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий.