Михаил Скоков вручил семилетнему герою из Верхнеуральска грамоту министра МВД России

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В мэрии заявили, что процент неприжившихся здесь деревьев ниже нормы

Челябинские власти пояснили ситуацию с озеленением улицы Академика Макеева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Разлив опасного химического вещества произошел из вагона-цистерны, стоявшего на железнодорожной с
01.06.2023

На станции в Троицке разлилось опасное химическое вещество
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Жара вновь внесла коррективы в движение большегрузов по территории Челябинской области

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01.06.2023

Челябинцы жалуются на «бетон» в детских песочницах и просят речного песка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2023

Россияне не считают детство детей более счастливым, чем свое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2023

В Челябинске школа по спортивной гимнастике получила новый инвентарь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Сегодня православные чтят память святых супругов, ставших примером святости в семейной жизни
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2023

В Миассе ребенок застрял в заборе: ему понадобилась помощь спасателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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01.06.2023

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Владимир Колокольцев
Михаил Скоков
Общество
01.06.2023 14:49
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Михаил Скоков вручил семилетнему герою из Верхнеуральска грамоту министра МВД России

Семилетний Илья Красюк из Верхнеуральска (Челябинская область) удостоен благодарности министра внутренних дел РФ – почетную грамоту от имени Владимира Колокольцева маленькому герою вручил начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков.

В июле прошлого года Илья катался на велосипеде в заброшенном парке. Проезжая мимо сложенных в кучу автомобильных покрышек, он услышал стоны и крики о помощи. Подъехав ближе, мальчик увидел обессиленную пожилую женщину, которая, как оказалось, хотела присесть на сложенные друг на друга покрышки, чтобы отдохнуть после долгой прогулки, но провалилась внутрь. Самостоятельно выбраться из «ловушки» пенсионерка не могла – так она провела почти целые сутки.

Илья быстро сообразил, что делать, и побежал за помощью к патрульной машине, находившейся вблизи парка. Вскоре пожилой женщине оказали необходимую помощь.

«Благодаря неравнодушию и отзывчивости мальчика пострадавшая была спасена. А в районной верхнеуральской школе №2 классный руководитель, учителя и ребята теперь гордятся своим одноклассником», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, награждение генералом полиции Владимиром Колокольцевым детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, приурочено к Международному Дню защиты детей, который отмечается сегодня, первого июня.

Глава МВД России отметил, что люди, способные на подвиг, во все времена пользовались уважением и почетом, их поступки остаются в истории, находят отражение в произведениях литературы и искусства.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. По его словам, что, среди таких людей много молодежи, вдвойне отрадно».

Глава ведомства поблагодарил юных героев за добрые дела и отметил, что всех их объединяют такие качества, как благородство, ответственность, принципиальность.

Владимир Колокольцев пожелал ребятам отличных оценок, здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий.

Владимир Колокольцев
Михаил Скоков
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30.05.2023 13:23

В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова

30.05.2023 13:10

«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна

30.05.2023 12:49

Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура

30.05.2023 12:30

Восемь БПЛА были задействованы в террористической атаке по объектам Москвы

30.05.2023 12:24

Челябинская область будет готовить молодые кадры для села

30.05.2023 12:20

В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах

30.05.2023 12:02

В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных

30.05.2023 11:25

В Челябинске в День защиты детей откроется выставка коллекционных игрушек

30.05.2023 11:13

Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу

30.05.2023 10:57

Жителей северо-запада Челябинска ждет отключение холодной воды

30.05.2023 10:54

В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов

30.05.2023 10:33

Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников (ВИДЕО)

30.05.2023 10:12

«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»