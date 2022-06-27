Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о необходимости наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ.

Важность устранения этого источника опасности генерал полиции Российской Федерации отметил на заседании Государственного антинаркотического комитета, состоявшегося под его председательством на прошлой неделе.

Организация работы по сокращению уровня отравлений и смертности от потребления наркотических средств, равно как и реализация молодежной политики в части выработки антинаркотической идеологии, стала ключевой темой мероприятия.

В ходе заседания Владимир Колокольцев сообщил о результатах международной операции по перекрытию канала реализации наркотиков в особо крупном размере, задействованы в которой были правоохранительные органы Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Киргизии во взаимодействии с Департаментом безопасности Почты России.

«В результате пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, организовавшей производство и распространение синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории России, а также в странах Центральной Азии. Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз. Стоимость наркотика, по ценам черного рынка, превышает 280 миллионов рублей. Организатор и участники наркогруппировки задержаны, ведется следствие», - заявил Владимир Колокольцев.

Серьезные результаты в борьбе с наркоугрозой демонстрирует Челябинская область: только за ушедший год в результате принятых правоохранительными органами мер на территории региона было выявлено более 7800 наркопреступлений и почти три тысячи лиц, их совершивших; пресечена деятельность 21 интернет-магазина, в том числе восьми – межрегионального уровня.

Правоохранительные органы Челябинской области ликвидировали 18 подпольных лабораторий на территории региона, а также Свердловской и Тюменской областей, Краснодарского края.

В недавнем времени на Южном Урале была изъята крупная партия синтетического наркотика и пресечена деятельность крупной подпольной нарколаборатории, о чем стражи порядка сообщили средствам массовой информации в конце минувшей недели в ходе пресс-конференции, посвященной Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Поделиться

Так, сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и управлений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской и Свердловской областям в селе Ларино Каслинского района задержали двоих мужчин, организовавших противозаконное производство синтетического наркотика мефедрон, - неработающего, ранее судимого за побои местного жителя 1982 года рождения и ранее не судимого жителя Екатеринбурга 1986 года рождения.

Установлено, что задержанные являлись «лаборантами» преступной наркогруппы и по указанию куратора производили крупные партии наркотиков, которые впоследствии размещали в тайники для оптовых курьеров. Процесс осуществлялся скрытно в одном из капитальных сооружений на территории частного домовладения, оборудованном автономной системой водоотведения и вентиляции. Необходимое оборудование и сырье для синтеза наркотика злоумышленники забирали по указанию куратора, выезжая по заданным координатам в другие регионы, в том числе Свердловскую и Московскую области. Связь между членами группы и дальнейший сбыт наркотических средств осуществлялся посредством сети Интернет.

Установлено, что наркотик криминальный дуэт изготавливал в частном доме села Ларино. Подозреваемые забирали химические реагенты и лабораторное оборудование в гаражных боксах на территории других субъектов РФ, в том числе в Москве и Свердловской области, а транспортировку осуществляли личным автотранспортом. Изготовленные крупные партии наркотиков впоследствии размещали в тайники для оптовых наркокурьеров.

В ходе обыска в подпольной лаборатории изъято свыше 17 килограммов готового синтетического наркотика, реактивы и сырье для его изготовления, лабораторная посуда и разнообразное оборудование, включая промышленный химический реактор. По оценкам экспертов, мощность лаборатории составляла от 50 до ста килограммов «синтетики» в месяц.

В дальнейшем в результате оперативных мероприятий полицейскими УНК областного ГУ МВД совместно с коллегами из ГУНК МВД России на территории Московской, Астраханской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей задержаны с поличным десять межрегиональных курьеров. В общей сложности у 12 участников преступной группы изъято более 30 килограммов наркотических средств синтетического происхождения.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (максимальная санкция данной части статьи – пожизненное лишение свободы).