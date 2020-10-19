Подрядчик из Екатеринбурга начинает установку МАФов на набережной Смолино

Подрядчик из Екатеринбурга на этой неделе приступает к установке малых архитектурных форм на набережной озера Смолино в Челябинске.

Об этом сегодня, 19-го октября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил глава Ленинского района Александр Орёл. Напомним, на прошлой «аппаратке» он пожаловался на иногороднего подрядчика, выигравшего контракт на установку МАФов на берегу челябинского водоема по улице Новороссийской (на участке между домами №83 и №97), который, затягивая с выполнением обязательств, поставил под угрозу срыва благоустройство знакового общественного пространства южноуральской столицы.

К подрядчику, работающему по основному контракту (ООО «А-Холдинг»), претензий у главы района нет. Организация укладывается в установленные сроки.

«Основной контракт по устройству набережной выполнен на 99 процентов. Сегодня – заключительный этап. Это заливка резинового покрытия на воркаут-площадке», - рассказал Александр Орёл.

На текущей неделе начнется и установка МАФов (контракт свердловчан): лавочек, урн, перголы. До конца октября работа по данному контракту должна быть завершена.

Параллельно на набережной проводится озеленение: высаживаются кустарники и многолетники.

Напомним, прогулочную зону на берегу Смолино обустраивают в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды». Проектирование велось практически весь 2019-й год. Четвертого мая этого года был заключен договор на выполнение работ с подрядной организацией ООО «А-Холдинг». Заказчиком является администрация Ленинского района. Стоимость контракта составляет немногим меньше 21-го миллиона рублей.

Изначально объект планировалось сдать ко дню рождения Челябинска (к середине сентября), но сроки пришлось сдвинуть по объективным причинам.