ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Подрядчик из Екатеринбурга начинает установку МАФов на набережной Смолино

Общество
Сегодня, 17:27
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Подрядчик из Екатеринбурга на этой неделе приступает к установке малых архитектурных форм на набережной озера Смолино в Челябинске.

Об этом сегодня, 19-го октября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил глава Ленинского района Александр Орёл. Напомним, на прошлой «аппаратке» он пожаловался на иногороднего подрядчика, выигравшего контракт на установку МАФов на берегу челябинского водоема по улице Новороссийской (на участке между домами №83 и №97), который, затягивая с выполнением обязательств, поставил под угрозу срыва благоустройство знакового общественного пространства южноуральской столицы.

К подрядчику, работающему по основному контракту (ООО «А-Холдинг»), претензий у главы района нет. Организация укладывается в установленные сроки.

«Основной контракт по устройству набережной выполнен на 99 процентов. Сегодня – заключительный этап. Это заливка резинового покрытия на воркаут-площадке», - рассказал Александр Орёл.

На текущей неделе начнется и установка МАФов (контракт свердловчан): лавочек, урн, перголы. До конца октября работа по данному контракту должна быть завершена.

Параллельно на набережной проводится озеленение: высаживаются кустарники и многолетники.

Напомним, прогулочную зону на берегу Смолино обустраивают в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды». Проектирование велось практически весь 2019-й год. Четвертого мая этого года был заключен договор на выполнение работ с подрядной организацией ООО «А-Холдинг». Заказчиком является администрация Ленинского района. Стоимость контракта составляет немногим меньше 21-го миллиона рублей.

Изначально объект планировалось сдать ко дню рождения Челябинска (к середине сентября), но сроки пришлось сдвинуть по объективным причинам.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
12.10.20 13:30
Свердловчане срывают сроки благоустройство набережной Смолино в Челябинске
Политика
26.08.20 16:28
В Челябинске завтра изберут глав трех районов. У Ереклинцева конкурентов больше, чем у Колесника и Орла
Общество
17.08.20 11:15
Берег набережной озера Смолино укреплен, идет установка опор освещения
Общество
12.08.20 12:31
Столичные архитекторы готовятся презентовать первые эскизы проекта новой набережной Смолино
Сегодня, 16:04
В Челябинске до конца года будет сдано в эксплуатацию шесть детских садов
Сегодня, 14:54
Котова распорядилась узнать причину установок дорожных ограждений на Татищева
Сегодня, 14:36
«Ростелеком» модернизировал систему оповещения на Южном Урале
Сегодня, 14:23
Во вторник в Челябинске простятся с заслуженным врачом и заслуженным артистом, жизнь которых оборвал ковид
Сегодня, 14:21
Автору проекта реабилитации челябинского Миасса придется устранять замечания
Сегодня, 14:19
Полицейские Челябинска наградили двух мальчиков за спасение тонущей девочки
Сегодня, 13:56
Новогодняя иллюминация в Челябинске должна приятно удивить горожан
Сегодня, 13:15
В Челябинской области за сутки вновь умерло семь пациентов с ковидом
Сегодня, 13:05
«Ростелеком» помогает своим клиентам держать «вирусный удар» с помощью цифровых решений
Сегодня, 12:42
Версия жителей Копейска, что на полигоне ТБО возгорание, не подтвердилась
Среда обитания
Сегодня, 11:36
За гранью добра и зла
В Челябинске продолжаются споры о застройке в городском бору
Общество
Сегодня, 12:32
В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений
Новости
Сегодня, 16:54
Экономика
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%
Сегодня, 16:48
Общество
Школу в «Академ Риверсайд» челябинские власти планируют построить раньше установленных сроков
Сегодня, 16:43
Общество
Представитель ЧЦЗ включен в общественный совет министерства экологии Челябинской области
Сегодня, 16:24
Общество
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Сегодня, 16:06
Происшествия
В Карабаше мошенница пыталась «навариться» на собачьем мини-приюте
Материалы рубрики
Сегодня, 16:48
Общество
Школу в «Академ Риверсайд» челябинские власти планируют построить раньше установленных сроков
Сегодня, 16:43
Общество
Представитель ЧЦЗ включен в общественный совет министерства экологии Челябинской области
Сегодня, 16:24
Общество
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Сегодня, 16:04
Общество
В Челябинске до конца года будет сдано в эксплуатацию шесть детских садов
Сегодня, 14:54
Общество
Котова распорядилась узнать причину установок дорожных ограждений на Татищева
Теги
Александр Орел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика