Поезд Челябинск – Новороссийск возобновляет курсирование на ЮУЖД

С 26 июля на ЮУЖД (Челябинская область) возвращается в расписание поезд №455/456 Челябинск – Новороссийск формирования Уральского филиала. Решение было принято в связи с поэтапным снятием коронавирусных ограничений и восстановлением маршрутов дальнего следования.

Отправление поезда со станции Челябинск будет производиться в 08:19 (здесь и далее время местное) с 26 по 30 июля и с 1 по 31 августа (кроме 3 августа) по нечетным числам. Обратно из Новороссийска поезд будет отправляться в 18:45 с 28 июля, 1 по 31 августа (кроме 5 августа) по нечетным числам, а также 2 сентября.

Ранее для удовлетворения растущего спроса пассажиров на поездки Уральским филиалом АО «ФПК» было восстановлено курсирование ряда «южных» поездов. В расписание вернулся маршрут №545/546 Орск/Оренбург – Имеретинский Курорт, №477/478 Челябинск – Адлер, №519/520 Орск – Анапа.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.