Полетаевский полигон заявил о скором сокращении объемов захоронения мусора

На полигоне ТБО в Полетаево появится уникальное для Челябинской области производство по компостированию органических отходов. Новый объект значительно сократит объемы захоронения мусора

Производственный участок, на котором будет происходить термическое компостирование органического мусора, скоро введут в эксплуатацию. Отходы этого типа составляют около трети от общего потока ТБО, ежедневно поступающего на предприятие.

Компостирование – метод переработки с высокой доказанной эффективностью, технология основана на ускоренном термическом обезвреживании органики в специальных ваннах. Такая обработка мусора позволяет сократить захоронение органических «мусорных хвостов» в среднем на 45 процентов.

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Возведение первой очереди объекта идет полным ходом: в настоящий момент закончен монтаж изолирующего капитального фундамента, плит упорных стенок, заложена арматурная конструкция георешетки.

Строительство осуществляется с использованием спецтехники: обогревающего оборудования для бетона, погрузчиков, экскаваторов и кранов. Площадь первой очереди ванн для компостирования составит тысячу квадратных метров. Окончание строительства первого этапа запланировано на конец апреля 2022 года.

По утвержденному проекту, объект будет состоять из двух участков технологического компостирования. Но с разным назначением конечного продукта – органической смеси. В термических ваннах первого участка, строительство которого сейчас находится в активной фазе, отходы будут перерабатываться в компостные биосмеси (удобрения). Полезное сырье будет реализовываться и использоваться по прямому назначению: для долговременного улучшения и подпитки почв в сельском хозяйстве.

Ванны второй очереди будут «превращать» органический мусор в технологический материал для нужд самого полигона.

«Второй участок, строительство которого начнется чуть позже, предназначен для производства технического грунта. Сырьем также послужат органические отходы, но не подходящие для аграрного использования, то есть из которых невозможно сделать удобрения. Однако при этом пригодные для изготовления материала для отсыпки дорог и рекультивации старых карт (прим. – мест захоронений ТБО). Мы дадим вторую жизнь отходам, которые раньше приходилось размещать на картах. И тем самым, безусловно, колоссально снизим объемы захоронения органики, а значит, и уровень антропогенной нагрузки», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Полигон ТБО» Роман Рупотка.

Каждый участок рассчитан на переработку от сорока до 60 тысяч тонн органических отходов в год, что позволит значительно сократить объемы

«Все ванны полигона ТБО в Полетаево будут оборудованы датчиками контроля температуры и кислорода, а жидкий органический гумус будет выводиться в специальный накопитель», – подчеркивают специалисты полетаевского полигона.