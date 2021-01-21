Полицейские Челябинска готовы обеспечить порядок в ходе несанкционированной акции в поддержку Навального

Сотрудники южноральской полиции готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции в поддержку Навального. Они запланированы и в Челябинске.

На ютуб-канале «Навальный Live» опубликовали обращение оппозиционера Навального, который после решения о своем аресте на 30 суток призвал сторонников выходить на улицы.

«Чего боятся эти бункерные воры больше всего, это выхода людей на улицу, потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Не бойтесь, выходите на улицы», - говорит Навальный.

Сотрудники полиции готовы обеспечить общественный порядок и привлечь к ответственности тех, кто призывает к уличной акции. Об этом в четверг заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.



«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает», - цитирует Горового ТАСС.

Напомним, в соответствии со статьей четвртой Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к организации публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в орган местного самоуправления.

Для проведения митинга или шествия требуется согласование органов исполнительной власти. Если оно не получено, или организаторы изменили маршрут согласованного шествия или место согласованного митинга, то такое мероприятия не считается законным. За его организацию предусмотрена административная ответственность по статье 20.2 КоАП РФ.

Участнику несанкционированного публичного мероприятия, который создает помехи пешеходам, движению транспортных средств или мешает работе объекта социальной инфраструктуры или жизнеобеспечения, также грозит крупный штраф. На практике участник несанкционированной акции может быть задержан и без соблюдения вышеназванных причин. Обычно сотрудник полиции, дежурящий в предполагаемом месте сбора активистов, несколько раз с помощью звукоусиливающей аппаратуры предлагает собравшимся разойтись, после чего следует приказ о задержании первой группы активистов – людей с символикой политических партий и общественных движений, плакатами, флагами или транспарантами, потом второй группы и так далее, пока все участники не разойдутся или не будут задержаны.

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток

Также участник митинга или иного публичного мероприятия может быть привлечен к ответственности по ст. 20.1. КоАП РФ за мелкое хулиганство, если он нарушает общественный порядок, нецензурно выражается и пристает к окружающим. Штраф будет в два раза больше, если вышеназванные действия сопряжены с неповиновением законным требованиям представителя власти либо иного лица, отвечающего за охрану общественного порядка на мероприятии.

За указанные правонарушения участника акции могут доставить в отдел полиции, где будет составлен протокол, и задержать на три часа, если санкция статьи КоАП РФ, которую ему вменяют, не предполагает административного ареста, и на 48 часа, если предполагает.