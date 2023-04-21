Полицейские Челябинска продолжают «охоту» на нелегальных мигрантов

Челябинские полицейские продолжают массированные проверки мест концентрации иностранцев во всех районах областного центра. Облавы проходят в рамках операции «Нелегальный мигрант».

Челябинскими полицейскими за сутки проверено 110 объектов, среди них рынки, стройплощадки и места компактного проживания мигрантов. Так, на территории Тракторозаводского района сотрудниками управления МВД России по городу Челябинску при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проведена очередная проверка одного из рынков. Полицейскими проверены свыше 100 человек.

«Стражи порядка проверяли у иностранных граждан законность нахождения их на территории Российской Федерации, а также наличие разрешающих документов на осуществление ими трудовой деятельности. Нарушители миграционного законодательства были доставлены в отдел полиции «Тракторозаводский» для привлечения к административной ответственности», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

Все доставленные мигранты дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.