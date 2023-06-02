Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин

Житель Челябинска Евгений Радюшевский награжден благодарственным письмом начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова за проявленное мужество – смелый и неравнодушный горожанин собственноручно задержал обидчика женщин, совершавшего нападения в Советском и Центральном районах города.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 18 марта этого года около дома по проспекту Ленина Евгений обнаружил лежавшую на дороге пожилую женщину, которой помог встать на ноги. Пенсионерка рассказала, что на нее сзади напал мужчина, ударил по лицу и убежал. Челябинец отправился искать агрессивного прохожего и у соседнего дома встретил еще одну пострадавшую, уточнив у нее приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся.

Продолжив поиски хулигана, Евгений Радюшевский вскоре задержал нападавшего и передал его приехавшим полицейским.

Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков дал поручение наградить мужчину за оказанную правоохранителям помощь в задержании агрессора.

Начальник ОП «Советский» подполковник полиции Дмитрий Аскаров от имени гарнизона полиции Челябинска выразил Евгению признательность за проявленную гражданскую активность и вручил от имени начальника главка благодарственное письмо и ценный подарок.

В общей сложности стражи порядка установили пять эпизодов противоправной деятельности задержанного. В отношении 41-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела статье 116 УК РФ.