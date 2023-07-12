12.07.2023
Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска
12.07.2023
На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»
12.07.2023
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО
12.07.2023
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
11.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
Полицейские нашли живой и невредимой пропавшую в Красноармейском районе школьницу
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023