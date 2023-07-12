Полицейские нашли живой и невредимой пропавшую в Красноармейском районе школьницу

В Челябинской области полицейские сегодня, 12 июля, нашли 11-летнюю школьницу, накануне пропавшую в селе Миасское Красноармейского района, живой и невредимой.

Как сообщили в региональном полицейском главке, девочка, разыскиваемая со вчерашнего дня, 11 июля, была найдена в магазине. В настоящее время ребенок доставлен в отдел полиции.

Известно, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Ее нашли полицейские ОМВД России по городу Копейску при содействии коллег из отдела полиции по Красноармейскому району.

Пост о пропаже девочки 2012 года рождения был размещен на многих ресурсах, в том числе в группе областного поискового отряда «Лиза Алерт» в ВКонтакте. Жители региона очень переживали за школьницу – в данном сообществе подписчиков попросили воздержаться в комментариях от версий, предположений, пожеланий и молитв.

Отметим, бурю эмоций исчезновение в Миасском 11-летней девочки вызвало во многом потому, что двумя днями ранее, девятого июля, всем миром искали ее ровесницу из города Сима и нашли мертвой – школьницу изнасиловали и убили (в этом страшном преступлении обвиняется отец подруги убитой девочки, который признался в содеянном и сейчас находится в СИЗО). Пропажа еще одной 11-летней девочки после столь страшного события очень напугала южноуральцев. К счастью, эта история закончилась благополучно.